Федерация силовых видов спорта IPAF проведёт в Караганде чемпионат Казахстана
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В феврале в Караганде пройдёт чемпионат Казахстана по силовым видам спорта. Борцы будут состязаться по классическому жиму лёжа, становой тяге и пауэрспорту в отдельных дисциплинах Международной федерации IPAF, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Карагандинских спортсменов приглашают принять участие в чемпионате Республики Казахстан по классическому жиму лёжа, становой тяге и пауэрспорту в отдельных дисциплинах Международной федерации IPAF. Начало состязаний – 27 февраля.
Заявки принимаются на сайте ipaf.kz до 20 февраля. Взвешивание участников пройдёт 25–26 февраля с 09:00 до 18:00. Допуск к турниру – борцовка.
Присвоение звания до мастера спорта международного класса включительно. «Докажи, что ты самый сильный не на словах, а на деле, и забери свою крутую медаль!» – призывают организаторы мероприятия.
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