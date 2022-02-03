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Федерация силовых видов спорта IPAF проведёт в Караганде чемпионат Казахстана

3 Февраля 2022 22:20
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Федерация силовых видов спорта IPAF проведёт в Караганде чемпионат Казахстана

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В феврале в Караганде пройдёт чемпионат Казахстана по силовым видам спорта. Борцы будут состязаться по классическому жиму лёжа, становой тяге и пауэрспорту в отдельных дисциплинах Международной федерации IPAF, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Карагандинских спортсменов приглашают принять участие в чемпионате Республики Казахстан по классическому жиму лёжа, становой тяге и пауэрспорту в отдельных дисциплинах Международной федерации IPAF. Начало состязаний – 27 февраля.

Заявки принимаются на сайте ipaf.kz до 20 февраля. Взвешивание участников пройдёт 25–26 февраля с 09:00 до 18:00. Допуск к турниру – борцовка.

Присвоение звания до мастера спорта международного класса включительно. «Докажи, что ты самый сильный не на словах, а на деле, и забери свою крутую медаль!» – призывают организаторы мероприятия.


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#Карагандинская область   #Спорт   #Караганда  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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