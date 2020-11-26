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Федерация профсоюзов РК выдвинула около 5700 наблюдателей на выборы

Автор:  
Арайлым Мұрат
26 Ноября 2020, 16:53
Федерация профсоюзов РК выдвинула около 5700 наблюдателей на выборы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Федерация профсоюзов РК выдвинула около 5700 наблюдателей на предстоящие выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихата РК, которые будут контролировать открытость и прозрачность проведения выборов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Буквально вчера мы провели первое заседание Республиканского штаба наблюдателей Федерации профсоюзов РК в выборах депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов. Мы примем участие на выборах в качестве наблюдателей. На сегодня в свыше 9500 избирательных участках предложили свыше 5700 наблюдателей. Им объясним меры предосторожности в период пандемии. Также наблюдатели пройдут обучение, тренинги», - выступил на брифинге в Доме профсоюзов председатель Республиканского штаба – заместитель председателя Федерации профсоюзов Нурлан Утешев.

По словам члена Республиканского штаба, заместителя председателя Общественного объединения «Казахстанский профсоюз работников государственных, банковских учреждений и общественного обслуживания» Атакозы Нурланова, основная цель - организовать работу наблюдателей открыто, честно.

«Федерация профсоюзов заявила о том, что готова участвовать в качестве наблюдателя свободными процессами на выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихата РК. В регионах созданы областные штабы наблюдателей, куда поступает вся информация с регионов. Мы ставим целью – организовать работу наблюдателей открыто, честно и обеспечить наблюдение за открытостью и прозрачностью выборов. Думаю, основная задача – добиться успехов в самом главном деле страны, в демократических ценностях. Самое главное – обеспечить конституционное право человека на свободу выбора. Думаю, мы сможем обеспечить честность, прозрачность, соблюдения принципов законодательства», - отметил Атакозы Нурланов.


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