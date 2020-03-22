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Федерация профсоюзов РК выделяет под карантин два санатория и гостиницу в Нур-Султане

22 Марта 2020 20:11
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Федерация профсоюзов РК выделяет под карантин два санатория и гостиницу в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какой бы сложный этап ни проходил наш Казахстан, профсоюзы всегда разделяли вместе с народом все трудности и победы. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя ФПРК Сатыбалды Даулеталин, передает МИА «Казинформ».

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«В этот непростой для нашей страны период Федерация профессиональных союзов Республики Казахстан решила предоставить под нужды государства свои активы: санаторий «Коктем» (город Алматы), гостиницу «Турист» (город Нур-Султан) и при необходимости санаторий «Щучинский» (Акмолинская область) для борьбы с распространением коронавируса. Уже сегодня там развернуто около тысячи мест для людей, направляемых на карантин», - написал Сатыбалды Даулеталин в Facebook.
«Проявляя свою солидарность и сопричастность, призываем соотечественников придерживаться установленных правил безопасности и проявлять сознательную гражданскую ответственность. Мы уверены, что наши совместные действия будут способствовать сохранению жизни и здоровья наших граждан. Вместе мы победим!» - добавил Сатыбалды Даулеталин.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Бірге - реализуем вместе, Коронавирус,
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