Федерация профсоюзов РК выделяет под карантин два санатория и гостиницу в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какой бы сложный этап ни проходил наш Казахстан, профсоюзы всегда разделяли вместе с народом все трудности и победы. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя ФПРК Сатыбалды Даулеталин, передает МИА «Казинформ».

«В этот непростой для нашей страны период Федерация профессиональных союзов Республики Казахстан решила предоставить под нужды государства свои активы: санаторий «Коктем» (город Алматы), гостиницу «Турист» (город Нур-Султан) и при необходимости санаторий «Щучинский» (Акмолинская область) для борьбы с распространением коронавируса. Уже сегодня там развернуто около тысячи мест для людей, направляемых на карантин», - написал Сатыбалды Даулеталин в Facebook.

«Проявляя свою солидарность и сопричастность, призываем соотечественников придерживаться установленных правил безопасности и проявлять сознательную гражданскую ответственность. Мы уверены, что наши совместные действия будут способствовать сохранению жизни и здоровья наших граждан. Вместе мы победим!» - добавил Сатыбалды Даулеталин.