Федерация профсоюзов РК сделала обращение по вопросу вакцинации от коронавируса
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Федерация профсоюзов Республики Казахстан выступила с обращением к профсоюзным организациям, работникам и работодателям по вопросу вакцинации от короновирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ФПРК.
Как отмечается в тексте Обращения, страна, как и весь мир, переживает тяжелый кризис, связанный с коронавирусной инфекцией. Пандемия оказывает негативное воздействие на сферу труда, ведет к росту неполной занятости и снижению экономической активности, закрытию предприятий, потере трудовых доходов, новым вызовам в области безопасности труда и трудовых прав.
В этих условиях важнейшей задачей профсоюзов и работодателей становится сохранение производственного потенциала. Необходимо остановить распространение вируса на рабочих местах и обеспечить защиту работников.
Важным инструментом в этом деле является вакцинация населения страны. Вакцинация – это единственный способ остановить пандемию, обеспечить безопасные условия труда, защитить здоровье трудящихся и членов их семей. В стране созданы условия для бесплатной вакцинации всех желающих привиться и недопущения распространения коварной болезни.
Призываем работников проявить заботу о своем здоровье и здоровье близких – сделать прививку от COVID – 19, чтобы безопасно трудиться.
Призываем профсоюзный актив, членов профсоюза:
- сделать прививку самим и стать примером ответственного отношения к жизни и здоровью;
- провести информационно-разъяснительную работу о мерах профилактики и защиты от короновируса.
Обращаемся к руководителям организаций всех форм собственности:
- усилить контроль за выполнением мер противодействия распространению COVID – 19;
- организовать вакцинацию работников (в медицинской организации или на территории предприятия);
- предусмотреть предоставление дополнительных социальных гарантий (предоставления выходного нерабочего дня в день прохождения вакцинации с сохранением заработной платы, дополнительно оплачиваемого дня к отпуску, материальных выплат и другое) работникам, прошедшим вакцинацию;
- не допускать принятия мер дисциплинарного взыскания в отношении работников, отказывающихся от вакцинации.
Только общими усилиями, проявив солидарность, мы сможем победить COVID – 19 и вернуться к нормальной жизни.
Ваше крепкое здоровье и безопасный труд – наша главная цель!
Берегите себя и близких.
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