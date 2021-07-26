Федерация профсоюзов РК сделала обращение по вопросу вакцинации от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Федерация профсоюзов Республики Казахстан выступила с обращением к профсоюзным организациям, работникам и работодателям по вопросу вакцинации от короновирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ФПРК.

Как отмечается в тексте Обращения, страна, как и весь мир, переживает тяжелый кризис, связанный с коронавирусной инфекцией. Пандемия оказывает негативное воздействие на сферу труда, ведет к росту неполной занятости и снижению экономической активности, закрытию предприятий, потере трудовых доходов, новым вызовам в области безопасности труда и трудовых прав.

В этих условиях важнейшей задачей профсоюзов и работодателей становится сохранение производственного потенциала. Необходимо остановить распространение вируса на рабочих местах и обеспечить защиту работников.

Важным инструментом в этом деле является вакцинация населения страны. Вакцинация – это единственный способ остановить пандемию, обеспечить безопасные условия труда, защитить здоровье трудящихся и членов их семей. В стране созданы условия для бесплатной вакцинации всех желающих привиться и недопущения распространения коварной болезни.

Призываем работников проявить заботу о своем здоровье и здоровье близких – сделать прививку от COVID – 19, чтобы безопасно трудиться.

Призываем профсоюзный актив, членов профсоюза:

- сделать прививку самим и стать примером ответственного отношения к жизни и здоровью;

- провести информационно-разъяснительную работу о мерах профилактики и защиты от короновируса.

Обращаемся к руководителям организаций всех форм собственности:

- усилить контроль за выполнением мер противодействия распространению COVID – 19;

- организовать вакцинацию работников (в медицинской организации или на территории предприятия);

- предусмотреть предоставление дополнительных социальных гарантий (предоставления выходного нерабочего дня в день прохождения вакцинации с сохранением заработной платы, дополнительно оплачиваемого дня к отпуску, материальных выплат и другое) работникам, прошедшим вакцинацию;

- не допускать принятия мер дисциплинарного взыскания в отношении работников, отказывающихся от вакцинации.

Только общими усилиями, проявив солидарность, мы сможем победить COVID – 19 и вернуться к нормальной жизни.

Ваше крепкое здоровье и безопасный труд – наша главная цель!

Берегите себя и близких.



