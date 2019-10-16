Федерация профсоюзов РК прокомментировала ситуацию с медработниками в Атырау

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Федерация профсоюзов Республики Казахстан сделала официальное заявление по ситуации с медицинскими работниками в Атырау, передает МИА «Казинформ».

«Федерация профсоюзов РК еще раз приносит свои искренние соболезнования семье, потерявшей младенца в перинатальном центре города Атырау. Этот факт получил широкий общественный резонанс. В настоящее время ведется расследование, подозреваемые взяты под стражу. Работает специальная республиканская комиссия. Точку в этом деле может поставить только суд», - говорится в сообщении.

В Федерации отметили, под прицелом критики общества оказались работники всей отрасли медицины.

«Информация о случившемся была распространена в СМИ и взбудоражила общественность. Руководство областного управления здравоохранения и 31 сотрудник медицинского учреждения были вынуждены написать заявление об увольнении по собственному желанию и сделать обращение к Президенту страны Касым-Жомарту Токаеву. Глава государства еще в своем Послании народу Казахстана высказал свою точку зрения по принципу презумпции невиновности, который должен соблюдаться в полном объеме и отметил важность особого контроля по вопросам защиты конституционных прав граждан.

Федерация профсоюзов РК отслеживает ситуацию в Атырау с первых дней и, в соответствии со своей миссией, обращается к руководителям министерства здравоохранения и других исполнительных органов воздержаться от принятия мер, нарушающих права работников здравоохранения. Федерация продолжит защиту интересов и прав этих граждан. Такая задача поставлена перед территориальным подразделением федерации и отраслевым профсоюзом работников госучреждений», - уточнили в Федерации.

Также отмечает, что преждевременные заявления с обвинительным уклоном со стороны руководства государственных и исполнительных органов являются неприемлемыми и ставят под сомнение законность в соблюдении конституционных прав работников, государственных и гражданских служащих.

Федерация профсоюзов Республики Казахстан призывает все институты гражданского общества и государственного управления помнить об ответственности за действия, ведущие к социальной напряженности и давлению на уполномоченные органы, в том числе через СМИ.

Напомним, в Антикоррупционной службе озвучили ход расследуемого уголовного дела в отношении главврача Атырауского облроддома, подозреваемого в убийстве новорожденного ребенка, а также в коррупционных преступлениях. В субботу в Атыраускую область во главе с вице-министром здравоохранения РК прибыли ведущие специалисты из республиканских организаций здравоохранения. Они окажут помощь врачам областного перинатального центра.

В понедельник стало известно, что из перинатального центра в Атырау увольняется 31 медицинский работник из 35 имеющихся в настоящее время.

Также прокомментировал смерть младенца в областном перинатальном центре а ким Атырауской области .