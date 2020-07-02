Федерация профсоюзов РК призвала работодателей к высокой ответственности за жизнь и здоровье Человека труда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Федерация профсоюзов Республики Казахстан сделала Обращение в связи с вводимыми с 5 июля в стране ограничительными мерами. МИА «Казинформ» публикует полный текст Обращения со ссылкой на официальный сайт ФПРК.

Обращение Федерации профсоюзов Республики Казахстан

Конституция Республики Казахстан провозглашает высшими ценностями государства человека и его жизнь. Cкладывающая неблагополучная эпидемиологическая ситуация требует от всех нас, в первую очередь, личной ответственности и всеобщей солидарности в деле противодействия распространению этой страшной болезни. Речь идет о жизни и здоровье наших граждан – детей, родителей, друзей и близких.

В этой связи мы, Федерация профсоюзов Республики Казахстан, всецело поддерживаем строгие ограничительные меры, объявленные государственной комиссией, и выражаем полную готовность активно принимать участие в их реализации.

С первых дней объявления в стране чрезвычайного положения ФПРК оказывает поддержку населению и государству. Одним из первых шагов стала инициатива по предоставлению профсоюзных активов для размещения людей, направляемых на карантин.

«Горячие линии» и оперативные штабы профсоюзных организаций позволили осуществлять постоянный мониторинг нарушений в сфере трудовых отношений.

Профсоюзные объединения ФПРК оказывают материальную помощь медицинским работникам, задействованным в борьбе с КВИ и членам профсоюзов, направленную на покупку средств индивидуальной защиты, товаров первой необходимости.

Безусловно, с самого начала распространения инфекции профсоюзные организации призывали работодателей соблюдать санитарные нормы и обеспечить своих сотрудников средствами индивидуальной защиты, санитайзерами, создать условия для социального дистанцирования.

Сегодня же мы не просто обращаемся к руководителям всех предприятий и трудовых коллективов, а говорим о высокой ответственности каждого работодателя за жизнь и здоровье Человека труда.

Мы оставляем за собой право на общественный контроль за соблюдением жестких санитарных норм на рабочих местах и за условиями обеспечения безопасности труда. Люди не должны подвергать себя и своих близких опасности, становясь жертвами безответственного и халатного отношения со стороны работодателей.

Сложившаяся ситуация стала вызовом всему обществу и требует солидарности и максимально слаженных действий, как от работодателей, так и со стороны работников. Таким образом, особая доля ответственности лежит на самих работниках, не только за свое здоровье, но и за здоровье окружающих.

В этот непростой для государства период мы обязаны объединиться перед общей угрозой, не забывать, что мы единый народ, единая страна, победившие более трудные испытания и вызовы истории.

Поэтому мы уверены, что совместными усилиями всего общества преодолеем эту трудность и продолжим свой путь к достойному будущему, из года в год приумножая благосостояние всех казахстанцев.

Напомним, в Казахстане с 5 июля вводится ряд ограничительных мер на 14 дней.