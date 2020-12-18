Федерация профсоюзов предупредила партии о недопустимости давления на избирателей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Федерация профсоюзов РК открыла череду встреч с представителями политических партий, основной целью которых является предупреждение о недопустимости давления на избирателей. Сегодня прошла встреча с представителями партии «Nur Otan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Главная миссия нашей организации – защита интересов наемных работников, членов профсоюзов. В этой связи мы решили обговорить с членами каждой партии тот момент, что будем отслеживать вопрос давления со стороны работодателя на работников. Если будут выявляться какие-то факты в отношении того, что сотрудников тех или иных предприятий, организаций, заставляют голосовать за какую-то отдельную партию, мы будем сообщать об этом в СМИ, а также заявлять об этом в своем общем отчете», - сказал заместитель Председателя Федерации профсоюзов РК Нурлан Утешев.

Он призвал партию к обмену подобной информацией.

«Поэтому, мы хотели бы проинформировать об этом и вас, как самую крупную политическую силу в стране. Если вы будете видеть такие факты, чтобы отправляли к нам в плане обмена информацией. Если мы будем узнавать о том, что в тех или иных регионах на тех или иных участках есть факты давления, что работники голосовали за вашу партию, мы также будем вам эту информацию направлять и спрашивать, почему такие вещи происходят. Так как мы за стабильность и за то, чтобы не было потрясений, мы ставим себе задачу, чтобы все электоральные процессы прошли в рамках закона. Чтобы наблюдатель был реально наблюдателем, и не вмешивался в деятельность комиссий и т.д; чтобы не было провокаций ни со стороны наблюдателей, ни со стороны политических партий, ни со стороны членов избирательных комиссий, ни со стороны самих избирателей», - отметил спикер.

«Со своей стороны мы сейчас обучаем свои наблюдателей, проводим тренинги, буквально сегодня в Нур-Султане мы завершили обучение 250 наблюдателей. Мы им объясняем функции наблюдателей, чтобы они в порыве предвыборных баталий не унеслись и оставались максимально объективными, чтобы наблюдали, фиксировали, но не вмешивались в те или иные процессы», - добавил Н. Утешев.

Заместитель руководителя центрального аппарата «Nur Otan» Арман Капесов заверил федерацию в том, что у партии аналогичные цели.

«Мы, как непосредственные участники избирательной кампании, заинтересованы, чтобы это были честные, объективные выборы. Ваша инициатива по наблюдению очень приветствуется. Мы бы хотели, чтобы выборы прошли честно, открыто, транспарентно. Мы сами своих партийцев и избирателей призываем, чтобы это были действительно честные выборы. Чтобы с нашей стороны никаких нарушений не было», - заключил он.