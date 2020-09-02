Федерация профсоюзов должна стать инициатором в решении трудовых споров – Даурен Абаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На очередном XXVI съезде Федерации профсоюзов РК первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев заявил о том, что потенциал профсоюзов сегодня имеет колоссальные ресурсы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пандемия, замедление роста экономики, карантинные ограничения поставили новые задачи перед Правительствами стран мира. Большую важность приобретает способность властей реагировать и удовлетворять общественные запросы, оперативно отвечая на внутренние вызовы. Мы все понимаем, что для этого присутствие одних лишь исполнительных органов недостаточно. Поэтому механизм социального партнерства, система двустороннего взаимодействия государства и граждан неправительственного сектора не имеет альтернатив. Федерация профсоюзов – одна из самых институционально развитых общественных объединений Казахстана. Вы по праву занимаете важнейшее место в общеполитической жизни, реализации экономических, социальных, духовных, культурных программ», - отметил Д.Абаев.

По словам Даурена Абаева, потенциал профсоюзов сегодня имеет колоссальные ресурсы. С 2017 года серьезно реформирована система управления федерации, расширены ее возможности и создан совет по защите социальных, экономических, трудовых прав и интересов граждан.

«Федерация профсоюзов должна стать главным инициатором в решении трудовых конфликтов. Только систематически реализуя права трудящихся можно преодолеть скепсис и недоверие социальных рабочих. Федерации очень важно улучшать потенциал в части профилактики трудовых споров, особенно в крупных предприятиях. Необходимо провести четкое разграничение функций в рамках двусторонней комиссии по социальному партнерству и обеспечить постоянный контроль в ее исполнении. Это позволит сформировать четкий алгоритм взаимодействия Федерации с профильными министерствами и акиматами по совместной работе медиации работников. Нужны современные, доступные, информационные коммуникации между профсоюзами на всех уровнях. В информационном поле чувствуется необходимость создания конструктивных каналов взаимодействия с общественностью», - заключил Даурен Абаев.