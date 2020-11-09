+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 7 °С
USD 432.43 EUR 512.52
RUB 5.57 CNY 65.33
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Федерация профсоюзов будет участвовать в парламентских выборах в качестве наблюдателя

9 Ноября 2020 15:16
Поделиться:
Федерация профсоюзов будет участвовать в парламентских выборах в качестве наблюдателя

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Председателя Федерации профсоюзов РК Мухтар Тиникеев озвучил заявление по участию организации в парламентских выборах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Байден получил необходимые голоса для победы в президентской гонке в США - CNN
Жители Атырауской области могут найти свой избирательный участок с помощью Telegram-бота Молодежи среди депутатов маслихатов всего 2,7% - политолог Депутат Мажилиса идет на дебаты Nur Otan в Карагандинской области

«В январе следующего года пройдут выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов. Федерация профсоюзов, как крупнейшее общественное объединение, не может остаться в стороне от важнейших внутриполитических процессов. Поэтому Федерация профсоюзов намерена принять участие в предстоящих выборов в качестве наблюдателя за соблюдением законности и прозрачности выборного процесса», - сказал Мухтар Тиникеев на брифинге в ФПРК.

По его словам, общие усилия, направленные на защиту прав работников, получат новый импульс, если в законодательную ветвь власти будут входить люди, всем сердцем и душой продвигающие интересы человека труда.

«При этом только основанная на солидарности совместная работа с нашими социальными партнерами позволит добиться значимых успехов в деле сохранения основных демократических ценностей общества. Единство, справедливость, развитие – это главные принципы деятельности Федерации профсоюзов РК», - заключил спикер.


Подписывайтесь на наш канал:

#Выборы-2021  
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив