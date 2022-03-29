Федерация официально заявила о допинге в сборной Казахстана по тяжелой атлетике

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 9 февраля по 2 марта 2022 года в рамках внесоревновательного допинг-контроля Казахстанским национальным антидопинговым центром было проведено тестирование спортсменов национальной сборной команды РК по тяжелой атлетике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тяжелой атлетики РК.

По итогам контроля выявлены положительные допинг-пробы у следующих атлетов:

1. Ауельханов Аблай

2. Сон Игорь

3. Потасова Юлия

4. Чалкарова Руфина

5. Дроздов Алексей

6. Макрушин Матвей

Все вышеперечисленные спортсмены являются представителями Алматинской области.

Придерживаясь политики нулевой терпимости к допингу, Федерация тяжелой атлетики РК намерена провести внутреннее расследование данного инцидента, говорится в официальном заявлении Федерации.