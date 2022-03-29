19:00, 28 Март 2022 | GMT +6
Федерация официально заявила о допинге в сборной Казахстана по тяжелой атлетике
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 9 февраля по 2 марта 2022 года в рамках внесоревновательного допинг-контроля Казахстанским национальным антидопинговым центром было проведено тестирование спортсменов национальной сборной команды РК по тяжелой атлетике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тяжелой атлетики РК.
По итогам контроля выявлены положительные допинг-пробы у следующих атлетов:
1. Ауельханов Аблай
2. Сон Игорь
3. Потасова Юлия
4. Чалкарова Руфина
5. Дроздов Алексей
6. Макрушин Матвей
Все вышеперечисленные спортсмены являются представителями Алматинской области.
Придерживаясь политики нулевой терпимости к допингу, Федерация тяжелой атлетики РК намерена провести внутреннее расследование данного инцидента, говорится в официальном заявлении Федерации.