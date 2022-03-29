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    19:00, 28 Март 2022 | GMT +6

    Федерация официально заявила о допинге в сборной Казахстана по тяжелой атлетике

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 9 февраля по 2 марта 2022 года в рамках внесоревновательного допинг-контроля Казахстанским национальным антидопинговым центром было проведено тестирование спортсменов национальной сборной команды РК по тяжелой атлетике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тяжелой атлетики РК.

    По итогам контроля выявлены положительные допинг-пробы у следующих атлетов:

    1. Ауельханов Аблай

    2. Сон Игорь

    3. Потасова Юлия

    4. Чалкарова Руфина

    5. Дроздов Алексей

    6. Макрушин Матвей

    Все вышеперечисленные спортсмены являются представителями Алматинской области.

    Придерживаясь политики нулевой терпимости к допингу, Федерация тяжелой атлетики РК намерена провести внутреннее расследование данного инцидента, говорится в официальном заявлении Федерации.


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