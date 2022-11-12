Федерация футбола Казахстана продлила контракт с Магомедом Адиевым

АСТАНА. КАЗИНФФОРМ – Новое соглашение с главным тренером сборной Казахстана Магомедом Адиевым заключено до конца 2024 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФФ.

Срок действия контракта – 2 года.

«Победа сборной Казахстана в Лиге наций УЕФА вошла в историю казахстанского футбола. Мы задали высокую планку. Пригласив опытного тренера, мы смогли выполнить первостепенную задачу, за что благодарен команде во главе с Магомедом Мусаевичем. Но на этом наша главная цель еще не реализована. Впереди стоят задачи по предстоящим матчам в квалификации и возможных стыковых матчах чемпионата Европы-2024. Мы хотим продолжить эту начатую работу с командой. А для этого нам предстоит выстроить системные процессы в нашем футболе», – отметил президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов.

«Благодарю Казахстанскую федерацию футбола за оказанное доверие, команду за самоотверженную работу и болельщиков за поддержку. Мы выполнили главную задачу этого сезона – выход в Лигу «В» и я с удовольствием хочу продолжить эту работу с командой в достижении новых результатов в предстоящих матчах отбора на Евро-2024. Приложим все усилия для реализации поставленных целей», – сказал главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев.

Магомед Адиев был назначен главным тренером сборной Казахстана в мае текущего года. Под его руководством впервые в истории наша команда заняла первое место в группе и вышла в лигу В Лиги наций УЕФА.

Ранее сообщалось, что Глава государства поздравил сборную Казахстана по футболу с победой над Беларусью.

Фото: kff.kz