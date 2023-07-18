ФБР удалось найти похищенную девочку благодаря игровой приставке

ФИНИКС. КАЗИНФОРМ – Федеральное Бюро Расследований США (ФБР) использовало консоль Nintendo Switch, чтобы найти похищенную 14-летнюю девочку, которая пропала без вести в августе 2022 года, сообщает ABC15.

Подробности дела стали известны только сейчас. Подросток исчезла из своего дома в Вирджинии 3 августа 2022 года и о ней ничего не было известно 11 дней, которые показались вечностью для ее семьи.

Согласно судебным документам, похититель - 28-летний Итан Робертс - подружился с девочкой в Интернете и, преодолев расстояние более чем в 3 000 км, приехал в Вирджинию, чтобы познакомиться лично, а затем увез ее в Аризону.

Позже, как стало известно полиции, Робертс привез подростка в жилой комплекс в Толлесоне. Как указано в судебных документах, похититель заставлял девочку делать фотографии порнографического характера и продавал их пользователям в Snapchat.

«Она через многое прошла за эти несколько дней», — рассказывает Коулман, возглавляющая одну из волонтерских организаций, занимавшихся поиском девочки.

Похититель позволил девочке взять с собой игровую приставку Nintendo Switch. Когда она подключилась к Интернету, чтобы посмотреть YouTube и загрузить игру, она оставила в интернете цифровые «хлебные крошки», благодаря которым ФБР и удалось обнаружить местонахождение девочки.

Консоль имеет функцию, которая позволяет пользователю предупреждать друзей-игроков на их консолях каждый раз, когда вы подключаетесь к сети. В данном случае это помогло спасти жизнь 14-летней девочке. Друг увидел, что ее имя появилось в сети в связи с недавней активностью, и предупредил власти.

ФБР и полиция в США часто используют цифровое отслеживание устройств для поимки подозреваемых и поиска пропавших без вести. Все подключается к Wi-Fi и LTE - мобильный телефон, iPad, часы. Эти вещи можно использовать, чтобы находить людей.

В случае с похищенной девочкой благодаря консоли ФБР получило IP-адрес, который и привел их к жилому комплексу похитителя, которого в последствии арестовали.

Похищенная девочка вернулась к своей семье в Вирджинию, чтобы оправиться от тяжелого испытания, которое могло продолжаться гораздо дольше, если бы не игровая приставка.