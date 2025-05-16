ФБР распускает отдел, который проводил расследование в отношении Трампа

Это подразделение, известное как «CR15», расследовало попытку Трампа и его союзников отменить результаты выборов 2020 года. Это расследование привело к одному из двух федеральных уголовных дел против Трампа, оба из которых были прекращены после его избрания.

Решение о закрытии подразделения было принято на фоне существенного перераспределения ресурсов ФБР в сторону иммиграционного контроля, область, которая находится в ведении Иммиграционной и таможенной полиции США.

— Мой надзор снова и снова показывал, как подразделение ФБР CR-15 использовалось в качестве оружия для осуществления односторонних политических атак, особенно против президента Трампа и его союзников. Хорошая новость, что его закрыли после того, как я разоблачил неправомерные действия подразделения, — сообщил председатель юридического комитета Сената Чак Грассли (республиканец от Айовы) в своем заявлении.

Расследование попыток Трампа и его союзников отменить результаты выборов 2020 года было начато в апреле 2022 года, до того, как Трамп объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента в 2024 году. После того, как Трамп начал свою электоральную кампанию, бывший генеральный прокурор Меррик Гарланд назначил Смита специальным прокурором в конце 2022 года.

Трампу было предъявлено обвинение в августе 2023 года, но судебный процесс был отложен из-за апелляций, в результате которых Верховный суд постановил предоставить Трампу иммунитет за официальные действия, совершенные им на посту президента.

Ранее сообщалось, что выдвинутая президентом США кандидатура на пост директора ФБР Кэша Патела была утверждена Сенатом Конгресса.