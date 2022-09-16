ФБР провело тренировку со взрывчаткой, пять офицеров получили ранения

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – В заявлении отделения ФБР Филадельфии сообщается, что взрывотехники из нескольких агентств во время учений со взрывчатыми веществами получили травмы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на NBC News.

ФБР Филадельфии проводило тренинг в Колледжвилле штата Феникс. Во время тренировки устройство «неожиданно взорвалось», в результате чего пострадали пять сотрудников правоохранительных органов из нескольких ведомств.

По словам официальных лиц, трое взрывотехников из Офиса шерифа округа Монтгомери, взрывотехник из полиции штата Пенсильвании и взрывотехник из ФБР в Филадельфии получили ранения.

В заявлении округа Монтгомери говорится, что трое их сотрудников были ветеранами службы шерифа со стажем работы от 12 до 14 лет.

Офицеры силовых структур были доставлены в районные больницы для лечения.

ФБР и полиция штата Пенсильвания ведут расследование.

Фото: nbcnews.com