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ФБР арестовал двух предполагаемых китайских агентов в Нью-Йорке

Редактор:  
Гульмира Байзакова
18 Апреля 2023, 01:10
ФБР арестовал двух предполагаемых китайских агентов в Нью-Йорке

НБЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - ФБР арестовал двух предполагаемых китайских агентов, а федеральная прокуратура предъявила десяткам других обвинений в том, что они заставляли замолчать и преследовали диссидентов в Соединенных Штатах, а некоторые даже управляли секретным полицейским участком в Нью-Йорке. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

По словам представителя прокурора США в Восточном округе Нью-Йорка Джона Марзулли, два человека, причастные к незаконной полицейской операции в китайском квартале, были арестованы в понедельник и, как ожидается, предстанут перед федеральным судом в Нью-Йорке.

«Подсудимые управляли «незадекларированным полицейским участком» на Манхэттене», - сказал Джон Марзулли.


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