Фатима Жакыпова освобождена от должности вице-министра образования и науки РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Фатима Жакыпова освобождена от должности вице-министра образования и науки РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

«Постановлением Правительства РК Жакыпова Фатима Надыровна освобождена от должности вице-министра образования и науки Республики Казахстан согласно поданному заявлению», - говорится в сообщении.

Напомним, в августе текущего года директор департамента административной работы и государственных закупок МОН РК Анар Каирбекова обвинила руководителей ведомства, в частности, ответственного секретаря Арына Орсариева и вице-министров Рустема Бигари, а также Фатиму Жакыпову, в создании коррупционной схемы, связанной с подписанием договора об оказании услуг.

Позже, в сентябре, Фатима Жакыпова, кроме того, ответила на распространяемую в ряде СМИ и в социальных сетях информацию о незаконном присуждении ученой степени и звания.