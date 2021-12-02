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Фасовщика-закладчика наркотиков задержали полицейские ВКО

2 Декабря 2021 11:15
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Фасовщика-закладчика наркотиков задержали полицейские ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Рефлекс» сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности по подозрению в хранении наркотиков был задержан 42-летний житель Усть-Каменогорска, который с целью легкой наживы занимался сбытом психотропных веществ беcконтактным способом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции ВКО.

«В ходе обыска квартиры подозреваемого, было изъято 55 полимерных пакетов и свертков с веществом в виде порошка и гранул зеленого, розового и белого цветов, электронные весы, приспособления для упаковки и взвешивания. Согласно заключения эксперта, изъятое вещество является психотропным веществом «α-пирролидиновалерофенон», общим весом 119,9395 гр», - рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

Стражи порядка установили, что злоумышленник не только сам расфасовывал запрещенные вещества, но и делал «закладки» в разных районах города посредством интернет-приложения. Мужчина пояснил, что «вакансию» с привлекательной заработной платой нашел на сайте бесплатных объявлений и решил подзаработать.

На данный момент подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 297 ч. 3 Уголовного Кодекса Республики Казахстан, санкцией статьи предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.

«Департамент полиции ВКО, призывает граждан не оставаться равнодушными. Если вы столкнулись с фактами употребления, распространения или производства наркотиков, просим обратиться в ближайшее отделение полиции или по телефону 102», - говорится в сообщении.



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#Восточно-Казахстанская область   #Борьба с наркотиками  
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