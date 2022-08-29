29 Августа 2022 15:50

Фасовщика синтетических наркотиков задержали в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Подозреваемого в хранении синтетических наркотиков в особо крупном размере задержали полицейские Кокшетау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

«Правоохранители нагрянули в съемную квартиру, где задержанный занимался расфасовкой психотропных веществ. В дальнейшем расфасованные наркотики попадали в руки закладчиков, а затем уже распространялись на территории областного центра. В ходе обыска в квартире, которую временно арендовал задержанный, оперативники обнаружили 18 пластин лекарственного средства трамадол и 16 ампул тропикамида. Здесь же правоохранители нашли и порошок бело-бежевого цвета весом более 200 гр. Изъятые вещества направили на экспертизу», - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

Как установили стражи порядка, некоторое время 26-летний акмолинец занимался закладкой наркотических средств в Кокшетау. Позже он получил «повышение» и в его задачу вошли получение товара и дальнейшая расфасовка синтетики по пакетикам и передача их закладчикам.

Начато досудебное расследование.





Кадр из видео/t.me/POLICE_of_KZ