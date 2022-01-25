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Фасады старых домов обновят в центре Семея

25 Января 2022 20:02
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Фасады старых домов обновят в центре Семея

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее обновят фасады домов в центральной части города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

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Работы будут вестись поэтапно в течение нескольких лет. В этом году начнутся работы по 19 домам, расположенным на проспекте Шакарима.

«Мы определили улицы в центральной части города, которые требуют обновления. Это улицы Абая, Шакарима, Кабанбай батыра и Каюма Мухамедханова. Определили старые дома, фасады которых требуют ремонта. Всего таких домов 36. В этом году начнется работа по 19 из них. Аким города предложил начать работы по обновлению фасадов домов по проспекту Шакарима, от старого моста до вокзала. Эскизы уже готовы, согласованы. Сделаны предварительные расчёты. В целом цена зависит от дома, потребуется от четырех до 12 млн тенге. Сметные расчеты разрабатываются несколькими фирмами, работа будет вестись через отдел ЖКХ за счет бюджета. Также к нам обращаются частные фирмы, которые хотят выбрать определенный дом и обновить его фасад за свой счет. В целом предусматриваются работы по покраске фасада и укладке штукатурки. Это будет масштабная многолетняя программа. Все будет проводиться на тендерной основе. В этом году планируем завершить работы по 19 домам», – говорит руководитель городского отдела архитектуры и градостроительства Ардак Исатаев.

Сколько средств предусмотрено на апгрейд домов в целом пока неизвестно. Сообщается лишь, что работы начнутся в мае и завершатся в сентябре текущего года.


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#Восточно-Казахстанская область   #Жилье   #Регионы   #Общество  
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