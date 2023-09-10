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    15:15, 10 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Фасады ста многоэтажек обновят в Усть-Каменогорске

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    Фото: yk-news.kz
    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске реализуется программа по ремонту фасадов многоквартирных домов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на YK-news.kz.

    По информации акима Усть-Каменогорска Жаксылыка Омара, в текущем году ремонту подлежали фасады 38 многоэтажек. Тем временем в акимат поступают обращения от горожан с просьбой привести в порядок и другие дома, не включенные в программу. К примеру, во время рабочей поездки акима по городу такое пожелание высказали жильцы дома на улице Стахановской, 56.

    «Большинство жильцов в нашей многоэтажке — пенсионеры, — говорит старшая по дому Нина Стецура. — Мы потратили около пяти миллионов тенге на ремонт кровли, отремонтировали подъезды и просим, чтобы нам за счет бюджета обновили фасад».

    Жаксылык Омар пообещал рассмотреть такую возможность в следующем году.

    «В приоритете у нас, конечно, фасады домов, расположенных на центральных улицах. В частности, на проспекте Н. Назарбаева, — отметил аким. — Но мы должны идти навстречу ответственным, активным жильцам, которые стараются поддерживать свои дома в хорошем состоянии».

    Жаксылык Мукашулы также добавил, что в 2024 году планируется привести в порядок фасады многоэтажек на улице Казахстан, проспекте Шакарима. Окончательный список еще не сформирован.


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область ЖКХ Усть-Каменогорск Благоустройство
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