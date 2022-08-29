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Фасады многоэтажек сделают разноцветными в Павлодаре
29 Августа 2022 16:20

Фасады многоэтажек сделают разноцветными в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре начали работы по покраске фасадов многоэтажных жилых домов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

«Согласно Закону РК «О жилищных отношениях» местные исполнительные органы вправе при наличии средств местного бюджета осуществлять ремонт фасадов многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика населенному пункту. Покраску домов начали с улицы Катаева. Всего же покрасить и обновить фасады планируют на 11 домах по ул. Торайгырова, 59; ул. Ак. Сатпаева, 11, 17, 19, 21/1, 57, 73; ул. Лермонтова, 100; ул. Катаева, 19, 21, 79, 81. Эти дома находятся вдоль магистральных улиц города и выбраны с учетом неэстетичного вида их фасадов. На сегодняшний день определены подрядчики на работы по 10 запланированным домам. Стоимость работ по итогам конкурсов составила 67,4 млн. тенге. По одному дому итоги конкурса еще не подведены», - сообщили в акимате.

По данным городской администрации, покраску фасадов домов планируется завершить до конца сентября.

Кадры из видео/instagram.com/akimat.pavlodar


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