Фармпрепараты начали получать цифровой «паспорт» в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане реализуется пилотный проект по цифровой маркировке лекарств. Обязательная цифровая маркировка обеспечит прозрачность движения лекарственных средств и повысит контроль качества препаратов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК.

В пилоте принимают участие четыре казахстанских производителя, один импортер, два дистрибьютора, пять аптек и восемь медучреждений, а также СК «Фармация». Начиная с сентября 2019 года в рамках «пилота» промаркировано почти 100 тысяч упаковок медпрепаратов.

Проводимый пилотный проект позволяет фармкомпаниям апробировать процесс маркировки лекарств средствами идентификации и прослеживаемости, определить оптимальное маркировочное оборудование в зависимости от мощности линий. При этом для крупных производителей решения подбираются на основании характеристик каждой линии в соответствии с формой выпускаемых упаковок лекарств, а малый бизнес может использовать оборудование для нанесения кодов Data Matrix методом этикетирования.

«Обязательная цифровая маркировка обеспечит прозрачность движения лекарственных средств на всем жизненном цикле и повысит контроль качества препаратов. В том числе внедрение цифровой маркировки будет отображать реальную ситуацию с лекарственным обеспечением. При помощи маркировки импортеры и производители смогут видеть, каких именно лекарств недостаточно на складах. Это позволит заранее предвидеть, где есть угроза дефицита лекарственных средств. Также благодаря маркировке улучшатся конкурентные условия введения бизнеса. Увеличатся объемы производства, торговли, а также снизится уровень теневого оборота», - подчеркнул председатель Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК Бауыржан Байсеркин.

В рамках «пилота» информация о лекарствах вносилась в Информационную систему маркировки и прослеживаемости товаров (ИСМПТ). Далее система генерировала Data Matrix код для каждой упаковки. В коде «зашита» цифровая информация о производителе, импортере, серийном номере партии товара и прочие сведения, необходимые для контроля за его перемещением. Код Data Matrix благодаря криптозащите невозможно подделать.

Среди промаркированных лекарств - препарат для лечения рака Трастузумаб. Промаркированные партии этого препарата прошли весь путь прослеживаемости от производителя до больницы - Многопрофильного медицинского центра в Нур-Султане. Также были промаркированы гепатопротектор Урсозим, противоаллергический препарат Кетотифен. Партии с Data Matrix кодом, которые поступили в столичные аптечные сети «Еврофарм» и «Гиппократ». Еще одна партия промаркированных упаковок дорогостоящих препаратов для лечения гепатита С и ВИЧ-инфекции - Софосбувир и Эмтрицитобин были доставлены в Карасайскую многопрофильную межрайонную больницу, Алматинский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и Капшагайскую городскую больницу.

«Доля теневого фармрынка в Казахстане достигает 11%, в денежном выражении – это около 57 млрд тенге. Нелегальный оборот лекарств наносит экономический ущерб государству и бизнесу, а самое главное – несет большую угрозу жизни и здоровью населения. По данным ВОЗ, ежегодно в мире от контрафактных лекарственных препаратов умирает до 1 млн человек. Жалобы на качество лекарств от казахстанцев также регистрируются тысячами. Эффективным решением защиты рынка от контрафакта может стать цифровая маркировка медпрепаратов», - отмечает управляющий директор Центра развития цифровой экономики Олжас Бектуров.

Цифровая маркировка товаров является межнациональным проектом, реализуемым на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Обязательная маркировка табачных изделий в РК уже введена с 1 октября 2020 года. С 1 июля 2021 года стартует обязательная маркировка обуви. На данный момент также реализуются «пилоты» по цифровой маркировке алкоголя, молочной продукции и товаров легкой промышленности.



