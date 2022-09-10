РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:19, 10 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Фармацевты отпускали лекарства без рецептов в Акмолинской области

    None
    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – По итогам пятидневной проверки наркополицейские Акмолинской области привлекли к ответственности 12 фармацевтов, отпускающих лекарства без рецептов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, в регионе были выявлены нарушения, допущенные фармацевтами при отпуске лекарственных препаратов.

    «К административной ответственности по ст. 426 КРКоАП (Нарушение правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств и медицинских изделий) привлечены аптекари из Кокшетау – 3 факта, Зерендинского района – 2 факта, а также городов Степногорска, Косшы, Аккольского, Бурабайского, Буландынского и Есильского районов», - сообщили в ведомстве.

    Кроме того, был выявлены и другие факты. Так, в Жаксынском и Есильском районах не принимались никакие меры к уничтожению дикорастущей конопли. В городе Макинске были установлены и задержаны двое местных жителей, у одного из которых было обнаружено 20 таблеток сильнейшего препарата, являющегося опиатом героина, а у другого – 30.

    «Кроме того, выявлены факты хранения наркотических средств в особо крупном размере и незаконного культивирования запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества», - добавили в ведомстве.

    Напомним, с 5 по 9 сентября в Акмолинской области прошло ОПМ «Дәрмек», главная цель которого выявление и пресечение фактов утечки подконтрольных веществ в незаконный оборот. В течение пяти дней наркополицейские региона проверяли объекты системы здравоохранения, использующие наркотические вещества и прекурсоры в сфере легального оборота.


    Теги:
    Общество Акмолинская область Борьба с наркотиками Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    01:26, 01 Октябрь 2023
    Спустя 27 лет задержан подозреваемый в убийстве Тупака Шакура
    00:51, 01 Октябрь 2023
    Көрпе Fest провели в Таразе
    00:29, 01 Октябрь 2023
    Оружие, наркотики и краденые драгоценности изъяли у кызылординца
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!