Фармацевты отпускали лекарства без рецептов в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – По итогам пятидневной проверки наркополицейские Акмолинской области привлекли к ответственности 12 фармацевтов, отпускающих лекарства без рецептов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, в регионе были выявлены нарушения, допущенные фармацевтами при отпуске лекарственных препаратов.

«К административной ответственности по ст. 426 КРКоАП (Нарушение правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств и медицинских изделий) привлечены аптекари из Кокшетау – 3 факта, Зерендинского района – 2 факта, а также городов Степногорска, Косшы, Аккольского, Бурабайского, Буландынского и Есильского районов», - сообщили в ведомстве.

Кроме того, был выявлены и другие факты. Так, в Жаксынском и Есильском районах не принимались никакие меры к уничтожению дикорастущей конопли. В городе Макинске были установлены и задержаны двое местных жителей, у одного из которых было обнаружено 20 таблеток сильнейшего препарата, являющегося опиатом героина, а у другого – 30.

«Кроме того, выявлены факты хранения наркотических средств в особо крупном размере и незаконного культивирования запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества», - добавили в ведомстве.

Напомним, с 5 по 9 сентября в Акмолинской области прошло ОПМ «Дәрмек», главная цель которого выявление и пресечение фактов утечки подконтрольных веществ в незаконный оборот. В течение пяти дней наркополицейские региона проверяли объекты системы здравоохранения, использующие наркотические вещества и прекурсоры в сфере легального оборота.