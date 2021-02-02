Фармацевтические препараты подорожали на 10% за год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Производство лекарств в Казахстане выросло в полтора раза. В декабре 2020 года фармацевтические препараты стоили на 9,9% дороже, чем годом ранее. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еnergyprom.kz.

В региональном разрезе значительное удорожание в годовой динамике было зафиксировано в Мангистауской (сразу на 24,3%), Павлодарской (на 16,3%) и Актюбинской (на 14%) областях.

По группам препаратов заметнее всего подорожали антисептические средства (на 33,1% за год) и жаропонижающие (на 16,9%). Почечные средства выросли в цене на 11,9%, антибиотики — на 8,4%, желудочные — на 7,1%, анальгетики — на 6,2%, витамины — на 5,8%.

Розничная цена на популярный антибиотик «Флемоксин Солютаб» (действующее вещество — амоксициллин) в аптеках городов РК в декабре 2020 года составляла 2,4 тысячи тенге. Сироп от кашля «Бронхикум-С» продавали за 1,4 тысячи тенге, поливитамины «Мульти-табс Классик» — за 2,4 тысячи тенге.

«Корвалол» (15 мл) стоил 182,1 тг — сразу в 2,1 раза больше, чем годом ранее. Цена ваты выросла на 23% за год, до 305 тг за 100 г, медицинский бинт подорожал на 10%, до 72,6 тг.

За прошлый год в стране произвели фармацевтических продуктов и препаратов на 138,3 млрд тг — на 50,3% больше, чем годом ранее. Реальный рост составил 47%.

Среди лидирующих регионов традиционно отмечены Шымкент (53 млрд тг за год), Алматинская область (32,8 млрд тг) и Алматы (28,3 млрд тг).

Непосредственно лекарств в стране произвели на 127,2 млрд тг(реальный рост — на 55,9%), прочих фармацевтических препаратов — на 7,4 млрд тг (здесь в натуральном выражении отмечен спад на 2,5%).



