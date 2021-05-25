Фармацевтическая промышленность: обзор казахстанского рынка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По итогам 2020 года доля отечественных производителей в фармацевтической промышленности выросла до 16% в Казахстане. Таким образом, в отрасли отмечается увеличение производства казахстанских товаропроизводителей. Вместе с тем до 2024 года прогнозируется рост общего казахстанского фармрынка на 10%. Об этом говорится в проведенном в одном из аналитических обзоров Единого дистрибьютора ТОО «СК-Фармация» в рамках Национального проекта «Здоровье нации», передает корреспондент МИА «Казинформ».

С учетом поручения Главы государства о необходимости увеличения доли собственного фармпроизводства в стране до 50%, в качестве ресурсного плана реализации проекта «Развитие фармпромышленности РК», согласованного в рамках «Подготовки отраслевых менеджеров по управлению изменениями» Академии Елбасы от 25 ноября 2020 года, были предложены системные подходы путем трансформации имеющегося Комплексного плана по развитию фармацевтической и медицинской промышленности на 2020-2025 годы и Госпрограммы развития здравоохранения в Национальный проект «Здоровая нация» на 2021-2025 годы, где четвертым направлением станет «Отечественная фармацевтическая промышленность Казахстана».

Объявление пандемии коронавирусной инфекции и ее первая волна, разыгравшаяся в Казахстане летом прошлого года, оказала существенное влияние и на общую картину отечественного фармрынка.

Так, по данным международной аналитической компании «IQVIA», стоимостной объем казахстанского фармацевтического рынка, с учетом розничных продаж и закупок для ГОБМП, по итогам 11 месяцев 2020 года вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. При этом объем реализации фармацевтической продукции в розничном сегменте увеличился на 18%.

Основными факторами положительной динамики рынка в 2020 году стали резкое повышение спроса на лекарственные средства, повышение их стоимости и появление новых препаратов. Из-за пандемии коронавируса на рынке появилось множество новых препаратов, которые помогали в профилактике и борьбе с последствиями коронавируса. В обычное время новые лекарства появляются на рынке в течение длительного времени, однако в условиях пандемии сроки значительно сократились, что повлияло на себестоимость лекарственных средств.

«Если в 2019 году доля отечественных производителей в денежном выражении составила 14%, то по итогам 2020 года данный показатель возрос до 16% от общего фармрынка РК. Отмечается увеличение производства отечественных товаропроизводителей (ОТП) на 39% в стоимостном выражении по сравнению с 2019 годом. В структуре потребления препаратов в РК в разрезе групп препаратов, где Группа лекарственных препаратов с 1 по 14 позиции имеют стабильные продажи в Казахстане и всегда входят в группу ТОП-15 продаж. Возглавляют этот список антибиотики, противовоспалительные и противопростудные препараты, анальгетики и прочее», – говорится в обзоре.

В структуре заболеваемости населения РК по классам болезней в ТОП-5 заболеваний вошли болезни органов дыхания, системы кровообращения, мочеполовой системы, органов пищеварения и осложнения беременности. При этом, следует отметить, что в динамике трех лет (2017–2019 гг.) отмечается рост заболеваемости по ряду нозологий в среднем на 4%.

Отметим, что по итогам 2019 года в мировом рейтинге стран-экспортеров фармацевтической продукции, Казахстан занял 72 место из 116 стран, что указывает на низкую экспорториентрованность отечественных производителей.

Тем не менее, благодаря активной политике государства по поддержке предпринимательской инициативы в сфере производства лекарственных средств, отмечается рост объемов от местных производителей, где порядка 70% всей выпускаемой продукции реализуется через государственный канал.

Однако, в 2019 году отмечается снижение экспорта медицинских изделий в 16 раз в сравнении с 2018 годом, в то время как экспорт медицинской техники за указанный период увеличился в 1,2 раза.

«В то же время, доля потребления импорта на рынке Казахстана на протяжении пяти лет остается в пределах 80% составив 1,1 млрд долларов США. Основным импортером лекарственных средств по итогам 2019 года стала Германия», – отмечается в исследовании.

Наибольший объем импорта приходится на:

- лекарственные средства, содержащие гормоны или стероиды;

- иммунологические продукты;

- вакцины;

- антибиотики;

В 2019 году отмечается уменьшение импортируемого объема медицинских изделий на 20%, что связано с запуском новых производств и поддержкой государства в виде увеличения номенклатуры медицинских изделий для закупа в рамках государственного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования.

«На сегодняшний день в отечественной фарминдустрии заняты 96 предприятий, 33 из которых производят лекарственные средства, 41 — медизделия и 22 предприятия производят медицинскую технику. В 2020 году отечественные предприятия увеличили производство на 34,1%, или 81,5 млрд тенге (2019 год – 57,6 млрд тенге). Инвестиции в отрасль увеличелись на 5,2% и составили 4,1 млрд тенге (2019 года – 4,09 млрд тенге)», – говорится в обзоре.

По данным международного аналитического агентства IQVIA, до 2024 года прогнозируется рост общего казахстанского фармрынка на 10%. При этом, рост бюджетного сегмента ожидается до 13% за счет увеличения закупок дорогостоящих продуктов в амбулаторном секторе, в частности препаратов для лечения онкологии и сахарного диабета. Рост розничного сектора ожидается до 9% в основном за счет спроса на дорогостоящие оригинальные препараты.

По итогам 2020 года одним из основных драйверов роста экономики Казахстана стала фармацевтика (47%), наряду с отраслями строительство (+11,2%) и обрабатывающая промышленность (+3,9%), рост которой был обеспечен за счет автомобилестроения (52,5%). При этом, доля фармацевтической промышленности в ВПП составила 0,45%.

За счет централизации закупа, качественными лекарственными средствами и медизделиями по равной цене ежегодно обеспечиваются около 2 млн диспансерных пациентов и 2-х тыс. медицинских организаций по всей стране не зависимо от административно-территориальной принадлежности.

Количество наименований, закупаемых у Единого дистрибьютора, увеличились с 804 наименований в 2010 году до 1 439 наименований в 2021 году, составив рост в 1,8 раза. По итогам закупочных процедур в текущем году первое место по размеру доли в общем объеме закупа пришлось на отечественную продукцию, на втором – немецкая продукция.

На 2019 год в рамках амбулаторно-лекарственного обеспечения населения Единым дистрибьютором (СК-Фармация) закупались лекарственные средства и медизделия по 45 нозологиям (по ГОБМП) на сумму 114,6 млрд тенге. С 1 января 2020 года в Казахстане внедрена система медстрахования (ОСМС), что позволило дополнительно покрывать 105 нозологий на сумму 27,2 млрд тенге, а в рамках ГОБМП – 32 нозологии на сумму 130,3 млрд тенге. Тем самым, достигнуто расширение охвата нозологий в рамках ГОБМП и ОСМС в 3 раза с 45 до 137 нозологий.

«В общем объеме закупа через систему Единой дистрибуции отмечается рост объемов ОТП в денежном выражении в 15,2 раза. Основным стимулом роста отечественного производства фармацевтических препаратов является программа заключения долгосрочных договоров сроком до 10 лет. Доля отечественной продукции от всех закупленных лекарственных средств и медизделий составила 37%. На сегодняшний день действуют 89 долгосрочных договора, заключенные с 35 отечественными товаропроизводителями на поставку 4 886 наименований лекарственных средств и медизделий. Из них 42 долгосрочных договора заключены на лекарства и 47 долгосрочных договора заключены на медизделия. Реализованы и частично реализованы 37 долгосрочных договора у 21 отечественных товаропроизводителя, и по списку Единого дистрибьютора на 2021 год осуществляется поставка 664 наименований лекарств и медизделий», – приводится данные.

Рост доли ОТП в общем объеме закупа Единого дистрибьютора за десятилетний период работы вырос с 15% до 30% и продолжает стабильно расти. По предварительным прогнозам к 2025 году доля отечественной фармпродукции будет занимать 50% казахстанского рынка за счет локализации производства и взаимодействия с транснациональными фармацевтическими компаниями.

В этой связи, с целью поддержки казахстанских фармпроизводителей в 2020 году были ускорены процедуры экспертизы и регистрации отечественных лекарств и медизделий, а также форсированы процессы проведения оценки безопасности и качества отечественных медикаментов.

По приведенным данным, господдержка в виде заключения долгосрочных договоров на 10 лет позволила увеличить объем закупа у ОТП в 15,2 раза. Рост доли ОТП связан с запуском новых производств и модернизацией, увеличением номенклатуры выпускаемой продукции. Однако, в стране отсутствует производство фармацевтических субстанций и отмечается низкий уровень экспорта готовой продукции.

В то же время несмотря на проводимую политику поддержки отечественного производства, доля ОТП на общем казахстанском рынке составила 17% в стоимостном выражении, что характеризует портфель наших производителей как низкорентабельный и представленный в основном генерическими препаратами, тогда как во обеспечение национальной лекарственной безопасности страны по рекомендации ВОЗ этот показатель должен быть не менее 30% в стоимостном выражении. Стоит отметить, что лидерами продаж в Казахстане стали препараты для лечения онкологии, сахарного диабета и аутоиммунные заболевания.

Как отмечалось, ключевыми проблемами импортозависимости отечественного фармацевтического рынка являются слабая интеграция науки, производства и образования, низкая степень коммерциализации и практикоориентированности отечественных научных разработок, дефицит в высокоспециализированных узкопрофильных специалистов и прочее.

Проведенный анализ указывает, что, сильными сторонами отечественной фармпромышленности являются господдержка развития ОТП в качестве организации процедур закупа через систему Единого дистрибьютора и формирование устойчивой десятки лидеров отечественного производства фармпрепаратов, которые обеспечивают 87,4% от всего государственного заказа. Однако, низкий экспортный потенциал казахстанских производителей и не налаженное взаимодействие науки и производства представляют слабые стороны отечественного фармрынка.