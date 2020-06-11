Фармацевта в Таразе оштрафовали на 25 тысяч тенге за работу без перчаток

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Соблюдение необходимых санитарно-эпидемиологических требований, принятых на третьем этапе ослабления карантинных мер, проверяют специальные группы на территории Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в департаменте по противодействию коррупции по Жамбылской области, проектный офис «Жамбыл адалдық алаңы» и специальная мониторинговая группа проводят рейды, отслеживая соблюдение санитарно-эпидемических требований на открывшихся объектах.

Так, 14 и 15 апреля представители специальной мониторинговой группы проверили состояние ряда аптек областного центра.

«Установлено, что в аптеке «Триана-Тараз» фармацевт-продавец реализовал лекарственные средства без специальных средств индивидуальной защиты, то есть без специальных перчаток. В связи с этим, сотруднику аптеки наложен штраф в размере 10 МРП (25 610 тенге) в соответствии со статьей 476 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях», - пояснили в Антикоррупционной службе.

Напомним, по решению областного оперативного штаба в Жамбылской области с 1 июня возобновлена деятельность некоторых видов коммерческих и социальных объектов. Обязательным условием является строгое соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям, утвержденным Главным государственным санитарным врачом Республики Казахстан.

Помимо этого, по распоряжению акима города Тараза утвержден состав 13 рабочих групп, которые контролируют соблюдение мер профилактики коронавирусной инфекции на объектах, расположенных в 11 округах города Тараза.