РИМ. КАЗИНФОРМ - В новом обзоре «Спрос и предложение на зерновые», опубликованном 5 мая 2023 года, Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) скорректировала прогноз мирового производства пшеницы на 2023 год, передает МИА «Казинформ».

Как сообщает ФАО, глобальный объем производства теперь оценивается в 785 миллионов тонн, что является вторым по величине рекордным показателем, но ниже, чем в прошлом сезоне, в основном за счет снижения производства в Австралии и Российской Федерации по сравнению с рекордными показателями 2022 года.

Что касается кукурузы, то ожидается, что производство в Бразилии достигнет рекордного уровня, в то время как в Аргентине, по прогнозам, упадет ниже среднего уровня из-за продолжительных засушливых условий и сильной жары. Благоприятные погодные условия повысили ожидания урожайности в Южной Африке, где ожидается второй по величине урожай в истории.

Между тем, перспективы производства риса в 2023/24 году вдоль экватора и к югу от него неоднозначны, в основном из-за регионального влияния явления Ла-Нинья. В дальнейшем необходимо будет внимательно следить за возможным появлением явления Эль-Ниньо летом в северном полушарии.

ФАО повысила свой предыдущий прогноз мировой торговли зерновыми в 2022/23 году до 472 миллионов тонн, что на 2,2% ниже рекордного уровня предыдущего сезона. Согласно прогнозам, мировая торговля пшеницей вырастет на 2,3 процента, а мировая торговля фуражным зерном, вероятно, увеличится на 5,5 процента. Международная торговля рисом в 2023 году, по прогнозам, сократится на 4,4 процента по сравнению с предыдущим годом.

Мировое использование зерновых в 2022/23 году прогнозируется на уровне 2 780 миллионов тонн, а мировые запасы зерновых к концу сезона составят 855 миллионов тонн. Исходя из последних прогнозов, соотношение мировых запасов и использования зерновых в 2022/23 году составит 29,8%, что несколько ниже, чем 30,8% в предыдущие 12 месяцев, но все еще указывает на относительно комфортный уровень предложения в мире, заявила ФАО.

Ранее ФАО сообщила о том, что базовый индекс международных цен на продовольственные товары вырос в апреле впервые за год на фоне повышения мировых котировок на сахар, мясо и рис.