Фантастический сериал снимут в Казахстане французские специалисты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр культуры и спорта РК Нургиса Дауешов рассказал о планах зарубежных кинокомпаний снимать фильмы в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время Государственным центром поддержки национального кино проводится работа по привлечению инвестиций со стороны зарубежных кинокомпаний, и в этом направлении достигнуты конкретные результаты. Так, в этом году планируется выпустить два крупных бюджетных художественных сериала, съемки которых пройдут в Казахстане: фантастический сериал «Инфинити» (Франция) и мистическая драма «Шаман» (Россия)», - написал Нургиса Дауешов в ответе на запрос редакции.

Он напомнил, что Минкультуры внедряет систему рибейта для привлечения голливудских режиссеров и продюсеров. То есть, иностранный инвестор выплачивает государству 30% расходов на съемки фильма на территории Казахстана и освобождается от налога на добавленную стоимость.

«В 2019 году был организован ознакомительный тур по Казахстану для известных исполнительных продюсеров Голливуда, представителей компаний Lionsgate, NBC Universal, Warner Horizon, The Discovery Channel, Global Film Solutions. Учитывая интерес Голливуда к нашей стране, в том числе благодаря внедрению механизма субсидий для зарубежных производителей - системы рибейт - открываются новые возможности как для Казахстана, так и для голливудских режиссеров и продюсеров. Рибэйт - возмещение до 30% затрат на товары, работы и услуги, связанные с производством фильма, а также освобождение кинопроизводителя от налога на добавленную стоимость в размере 12%. Это один из самых эффективных инструментов для повышения узнаваемости нашей страны за рубежом и привлечения инвестиций в нашу страну со всего мира», - заключил вице-министр.