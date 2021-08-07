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Фантастический гол забил с углового игрок сборной Казахстана
7 Августа 2021 23:05
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ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Полузащитник сборной Казахстана Владислав Васильев открыл счет своим голам в чемпионате Узбекистана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Казахстанскому футболисту удалось забить свой первый мяч уже во втором матче за свой новый клуб — «Адинжан». На 42-й минуте матча Васильев прямым ударом от углового флажка закрутил снаряд в дальний угол ворот, перекинув голкипера и защитников «Кызылкума».
Стоит напомнить, что казахстанец недавно перешел в узбекский клуб из белорусского «Энергетика-БГУ», где в 17 играх чемпионата он сумел забить пять мячей и отдать девять голевых передач, став одним из лидеров команды.
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