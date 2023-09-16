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    14:00, 16 Сентябрь 2023 | GMT +6

    «Фантастические твари» прибыли в Казахстан

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    Фото: Comic Con Astana
    Актер Александр Кузнецов встретился с фанатами на фестивале Comic Con Astana. Он рассказал, что надеется увидеть на мероприятии джедаев и штурмовиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на организаторов мероприятия.

    В рамках международного фестиваля Comic Con Astana исполнитель роли Хельмута в фильме «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» актер Александр Кузнецов встретился с фанатами.

    Отвечая на вопросы поклонников «Фантастических тварей» и Поттерианы, Александр Кузнецов отметил, что с удовольствием принял приглашение принять участие в международном фестивале Comic Con Astana.

    «Что меня связывает с Comic Con - то, что это культура, в которой ты создаешь своего персонажа в кино, мультфильмах, аниме. Меня связывает с Comic Con то, что я точно такой же. Как актер я делаю это в кино. Но, если бы не был актером, то я был бы, наверное, все равно был здесь в каком-либо костюме.На Comic Con Astana очень круто, масштабно, если честно, я даже не ожидал. Костюмы классно сделаны, все продумано. Если говорить о моих кумирах, то я поклонник «Звездных войн». Жду увидеть здесь джедаев и штурмовиков», – поделился актер, который является одним из хедлайнеров мероприятия.

    Кузнецов раздал автографы и сделал совместные памятные фото с поклонниками.

    Фильмография Александра Кузнецова включает в себя немало громких и известных работ и проектов, а именно: фильмы «Скиф» и «Парма», биографический фильм о Викторе Цое и Майке Науменко «Лето», снятый Кириллом Серебренниковым; военная драма «Братство» Павла Лунгина; фильмы «Гроза» и «Клипмейкеры» Григория Константинопольского.

    Comic Con Astana - международный фестиваль, посвященный индустрии комиксов, кинематографа, видеоигр, аниме и иных направлений современной популярной культуры проходит в казахстанской столице уже во второй раз.

    Программа рассчитана на три дня с 15 по 17 сентября и включает работу нескольких площадок, встречи с фанатами, лекторий, Аллею авторов комиксов и манги, конкурс косплея и многое другое.

    Хедлайнерами мероприятия также выступают звезды «Стражей Галактики» Шон Ганн и Майкл Рукер. В числе специальных гостей – французский кинопродюсер Пьер Спенглера, работавший над фильмами о Супермене, «Револьвером» Гая Ричи, «Андерграундом» Эмира Кустурицы. Также в фестивале участвуют известные художники-комиксисты, разработчики видеоигр и профессиональные косплееры.

    Официальным партнером фестиваля выступают Яндекс Плюс и онлайн-кинотеатр Кинопоиск.


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