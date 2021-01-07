Фанерный комбинат стоимостью два млрд тенге запустили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области запустили комбинат, который будет выпускать ламинированную фанеру, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акима области, на открытии нового предприятия присутствовал глава региона Кумар Аксакалов.

Перспективное производство с участием иностранного капитала появилось при поддержке государства. Турецкие инвесторы вложили в проект более 2 млрд тенге. Установили современное оборудование из Германии и Турции. Создадут 150 постоянных рабочих мест.

В год фанерный комбинат будет выпускать 18 тысяч кубов готовой продукции. При выходе на полную мощность - до 27 тысяч кубометров. Часть продукции будут экспортировать в Европу, Турцию и другие страны.

«Новое производство позволит сократить импорт фанеры из-за рубежа. Сейчас в Казахстан ежегодно импортируется 90 тысяч «кубов». Северный комбинат сможет закрыть по стране потребность в фанере на 30%», - сказал К.Аксакалов.

В пресс-службе добавили, что при поддержке посольства Казахстана в Турции в период пандемии решились вопросы своевременной поставки оборудования фанерного комбината и привлечения специалистов для монтажа. KAZAKH INVEST помог инвестору заключить инвестконтракт и получить освобождение от таможенных пошлин на ввоз дорогостоящего оборудования.

По итогам прошлого года объем внешних инвестиций в Северо-Казахстанской области вырос на 36%.

На заседании по итогам социально-экономического развития региона за 2020-й год К.Аксакалов сообщал, что в области сформировали пул из 53 инвестпроектов на сумму более 900 млрд тенге. За счет их реализации создадут более 7 тысяч новых рабочих мест.