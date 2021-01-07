Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Интеграция и партнерство

Фанерный комбинат стоимостью два млрд тенге запустили в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
7 Января 2021, 03:21
Фанерный комбинат стоимостью два млрд тенге запустили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области запустили комбинат, который будет выпускать ламинированную фанеру, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акима области, на открытии нового предприятия присутствовал глава региона Кумар Аксакалов.

photo


Перспективное производство с участием иностранного капитала появилось при поддержке государства. Турецкие инвесторы вложили в проект более 2 млрд тенге. Установили современное оборудование из Германии и Турции. Создадут 150 постоянных рабочих мест.

photo


photo


photo


photo


В год фанерный комбинат будет выпускать 18 тысяч кубов готовой продукции. При выходе на полную мощность - до 27 тысяч кубометров. Часть продукции будут экспортировать в Европу, Турцию и другие страны.

photo


photo


«Новое производство позволит сократить импорт фанеры из-за рубежа. Сейчас в Казахстан ежегодно импортируется 90 тысяч «кубов». Северный комбинат сможет закрыть по стране потребность в фанере на 30%», - сказал К.Аксакалов.

В пресс-службе добавили, что при поддержке посольства Казахстана в Турции в период пандемии решились вопросы своевременной поставки оборудования фанерного комбината и привлечения специалистов для монтажа. KAZAKH INVEST помог инвестору заключить инвестконтракт и получить освобождение от таможенных пошлин на ввоз дорогостоящего оборудования.

photo


photo


photo


По итогам прошлого года объем внешних инвестиций в Северо-Казахстанской области вырос на 36%.

На заседании по итогам социально-экономического развития региона за 2020-й год К.Аксакалов сообщал, что в области сформировали пул из 53 инвестпроектов на сумму более 900 млрд тенге. За счет их реализации создадут более 7 тысяч новых рабочих мест.


Инвестпроекты   Северо-Казахстанская область   Промышленность   Турция   Регионы Казахстана  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Башенный кран упал в Астане
Башенный кран упал в Астане
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
301 млрд тенге дополнительно требуется на туристические проекты - Асхат Оралов
301 млрд тенге дополнительно требуется на туристические проекты - Асхат Оралов
Сколько детей охватят турпрограммой Kids Go Free в этом году
Сколько детей охватят турпрограммой Kids Go Free в этом году
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Казахстан с госвизитом
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Казахстан с госвизитом