Фандомат для сбора и переработки пластиковых бутылок запустили в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в столичном торгово-развлекательном центре «Керуен» состоялся торжественный запуск «Fandobox ecoplatform» - автомата для приема пластиковых бутылок на переработку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие приурочено ко Всемирному дню защиты окружающей среды. На официальном запуске аппарата присутствовал министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мырзагалиев.

«Сегодня в Нур-Султане запускается такой первый аппарат. Отрадно, что в преддверии Всемирного дня защиты окружающей среды проходит запуск фандомата. Благодаря компании ecoplatform запустили в столице первый аппарат для сбора пластика. В свою очередь, министерство тоже будет оказывать помощь и поддержку в установке таких фандоматов», - сказал Магзум Мырзагалиев.

Инициативу компании об установке аппарата поддержал супермаркет Galmart в ТРЦ «Керуерн». Отныне жители и гости города могут внести свой вкад в озеленение, отправляя очередной пластик в аппарат.

По словам генерального директора сети супермаркетов, они осознают необходимость защиты окружающей среды, поэтому подключились к этому проекту.

«Очень рады, что это происходит в преддверии Всемирного дня окружающей среды. Думаю, что за такими фандоматами большое будущее. Сейчас есть возможность не засорять природу, собирать пластик. Думаю, что фандоматы будут популярными среди жителей. Мы будем заботиться о природе и делать все возможное, чтобы окружающая среда становилась чистой», - отметила генеральный директор сети Galmart Мадина Шахбутова.

Автомат принимает пластиковые бутылки, алюминиевые банки без жидкости, скругленные, объемом от 0,5 до 2 литров, со штрихкодом. Сначала нужно положить подходящую бутылку или банку в окошко автомата штрихкодом вверх. Если бутылка соответствует критериям, указанным выше, автомат ее примет. Если вы хотите сдать несколько бутылок или банок, нужно отпускать в аппарат по очереди.

«Это разработка российской компании. Пока установили аппарат в двух торгово-развлекательных центрах страны в Алматы и Нур-Султане. Планируем до конца месяца установить фандоматы в ТРЦ «Керуен City», «Talan Towers» и по всей сети супермаркетов Galmart. Порядка 15 фандоматов будут установлены до конца месяца. Внедрением «зеленых» технологий, содействием инфраструктурному развитию мусороперерабатывающей отрасли с широким вовлечением бизнеса в Казахстане занимается ТОО «Оператор РОП», с которым наша компания ведет тесное сотрудничество, данный фандомат, установленный в ТРЦ «Керуен», и последующая партия, планируемая уже для охвата всей сети СМ galmart, а также для установки в других городах Казахстана, будет внедрена с помощью оператора РОП», - рассказал директор компании ecoplatform Адлет Нурселинов.

Примечательно, что за сдачу пластиковых бутылок в качестве поощрения начисляются бонусы. В компании ответили, что система дорабатывается, поэтому начисление бонусов пока не отображается на экране аппарата. Однако при успешной реализации бонусы будут начисляться по карте лояльности, по номеру телефона либо по номеру банковской карты.

«То есть, клиент Galmart скачивает мобильное приложение супермаркета, авторизуется, открывает определенный лицевой счет, куда будут накапливаться бонусы, которые можно потратить на территории торгово-развлекательного центра. Также ведем переговоры с Kaspi. Если успешно пройдут переговоры, ожидаем большую вовлеченность населения в экологический проект», - пояснил Адлет Нурселинов.

Необходимо отметить, что полученное сырье от переработки пластика в дальнейшем можно использовать при изготовлении новой упаковки.