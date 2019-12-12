Фанаты встретили Димаша Кудайбергена в столичном аэропорту
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ- Студенты и преподаватели Казахского Национального университета искусств, а также все, кто любит и следит за творчеством Димаша Кудайбергена, встретили всемирно известного певца в международном аэропорту «Нурсултан Назарбаев», передает корреспондент МИА «Казинформ».
Димаш Кудайберген вернулся на Родину из Америки, где 10 декабря дал сольный концерт «Аrnau tour ENVOY».
«Казахские песни прозвучали на большой мировой сцене Barclays Center в Нью-Йорке. Приехали фанаты почти из 60 стран мира. Казахстанские флаги в знак уважения к нашей стране были повсюду в зале. Это большая радость, огромное достижение не только для нас, но и для всей нашей страны. Это, в первую очередь, уважение к казахской земле, культуре и искусству. Хочу выразить благодарность всем тем, кто постоянно слушает песни Димаша и поддерживает нас, а также благодарю руководство нашей страны, которые также оказывают поддержку», - сказал отец и продюсер Димаша Кудайбергена Канат Айтбаев.В аэропорту собрались не только студенты КазНУИ, среди встречавших были и те, кто специально приехал сегодня в столицу, чтобы поддержать талантливого певца, народного любимца. Бурными овациями, цветами поддержали Dears (фанклуб певца - прим.ред.) своего любимого исполнителя.
Димаш Кудайберген - казахстанский певец, композитор и мультиинструменталист. В 2015 году стал победителем Гран-при Славянского базара в белорусском Витебске.
Широко известным стал благодаря участию в популярном телевизионном шоу Singer 2017 телеканала Хунань ТВ в 2017 году в Китае.
27 июня 2017 года в рамках ЭКСПО-2017 в столице Казахстана прошел первый крупномасштабный сольный концерт Димаша «Bastau».
В 2017 году артист получил несколько музыкальных наград, в том числе «Лучший азиатский певец» на 24-й Китайской премии в области музыки в Китае (считается китайским эквивалентом «Грэмми»), и «Самый популярный зарубежный певец» на Музыкальном гала в Tencent MTV Asia.
Димаш Кудайберген известен своим широким вокальным диапазоном, охватывающим 6 октав, 5 полутонов. Его диапазон простирается от верхней части басового регистра до самых высоких нот колоратурного сопрано и свисткового регистра.
Фотографии были сделаны на смартфон Huawei P30 компании Huawei Technologies Co. Ltd.
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