Фанаты встретили Димаша Кудайбергена в столичном аэропорту

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ- Студенты и преподаватели Казахского Национального университета искусств, а также все, кто любит и следит за творчеством Димаша Кудайбергена, встретили всемирно известного певца в международном аэропорту «Нурсултан Назарбаев», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Димаш Кудайберген вернулся на Родину из Америки, где 10 декабря дал сольный концерт «Аrnau tour ENVOY».

«Казахские песни прозвучали на большой мировой сцене Barclays Center в Нью-Йорке. Приехали фанаты почти из 60 стран мира. Казахстанские флаги в знак уважения к нашей стране были повсюду в зале. Это большая радость, огромное достижение не только для нас, но и для всей нашей страны. Это, в первую очередь, уважение к казахской земле, культуре и искусству. Хочу выразить благодарность всем тем, кто постоянно слушает песни Димаша и поддерживает нас, а также благодарю руководство нашей страны, которые также оказывают поддержку», - сказал отец и продюсер Димаша Кудайбергена Канат Айтбаев.

Фанаты Димаша Кудайбергена приехали с подарками, специально подготовили плакаты, портреты, футболки с фотографией и автографом кумира. К примеру, Темирлан и Эльмира Тленбаевы - супружеская пара, которая постоянно следит за творчеством Димаша Кудайбергена. С флагом и белоснежным чапаном они пришли поддержать любимого певца. «Мы семья блогеров. Хотели подарить чапан, в первую очередь, от наших родителей. Моя мама является большим фанатом Димаша. Мы любим слушать все его песни, особенно нравится его игра на домбре. Он продвигает нашу культуру и традиции по всему миру, поэтому он достоин похвал и высоких наград» , - рассказал Темирлан Тленбаев. Поддержать талантливого исполнителя в аэропорту собрались студенты и преподаватели Казахского Национального университета искусств. «Димаш - магистрант второго курса. Мы гордимся им, он действительно феномен нашего времени. От всего сердца мы желаем ему народной любви и славы. Мы также поздравляем его с полученной наградой», - рассказали преподаватели КазНУИ. Димаш Кудайберген - казахстанский певец, композитор и мультиинструменталист. В 2015 году стал победителем Гран-при Славянского базара в белорусском Витебске. Широко известным стал благодаря участию в популярном телевизионном шоу Singer 2017 телеканала Хунань ТВ в 2017 году в Китае.



27 июня 2017 года в рамках ЭКСПО-2017 в столице Казахстана прошел первый крупномасштабный сольный концерт Димаша «Bastau». В 2017 году артист получил несколько музыкальных наград, в том числе «Лучший азиатский певец» на 24-й Китайской премии в области музыки в Китае (считается китайским эквивалентом «Грэмми»), и «Самый популярный зарубежный певец» на Музыкальном гала в Tencent MTV Asia.

Димаш Кудайберген известен своим широким вокальным диапазоном, охватывающим 6 октав, 5 полутонов. Его диапазон простирается от верхней части басового регистра до самых высоких нот колоратурного сопрано и свисткового регистра.











Фотографии были сделаны на смартфон Huawei P30 компании Huawei Technologies Co. Ltd. Фотографии были сделаны на смартфон Huawei P30 компании Huawei Technologies Co. Ltd. Поздравляли поклонники Димаша и с почетным званием «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері», которого он был удостоен накануне Дня Независимости РК. «Мы услышали об этом, как только прилетели. Конечно же, мы очень рады. Наш народ, наше государство верит в его талант. Мы поделимся этой новостью с родителями, которые сейчас ждут нас дома. Конечно, такие большие концерты требуют немало усилий. Физически он уставал, но теплый прием за рубежом, поддержка зала подарила Димашу радость», - рассказал Канат Айтбаев.

В аэропорту собрались не только студенты КазНУИ, среди встречавших были и те, кто специально приехал сегодня в столицу, чтобы поддержать талантливого певца, народного любимца. Бурными овациями, цветами поддержали Dears (фанклуб певца - прим.ред.) своего любимого исполнителя.