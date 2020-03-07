Фанаты встретили Димаша Кудайбергена в аэропорту Риги песней «Дайдидау»

РИГА. КАЗИНФОРМ – Всемирно известный казахстанский певец Димаш Кудайберген прибыл с концертом в столицу Латвии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение dimash.uzbek.fanclub в Instagram.

Фанаты встретили Димаша в аэропорту очень тепло, хором исполнив полюбившуюся песню «Дайдидау».

Как сообщает dimashclub.ru , песня «Дайдидау», долгое время считавшаяся народной, благодаря проникновенному исполнению Димашем, вызвала интерес филологов и обрела своего автора. С «Дайдидау» он добился успеха в международных конкурсах «Славянский базар» и « I am Singer». Сегодня певец исполняет песню на всех концертах.

История песни

Много лет песня «Дайдидау» считалась народной, пока ученые –филологи, изучавшие творчество казахского писателя и поэта Магжана Жумбаева не сделали вывод, что автором ее слов является именно он.

Песня в исполнении Димаша

Презентацией композиции «Дайдидау» для широкой публики стал 2015 год на международном фестивале «Славянский базар», где Димаш завоевал Гран-При. Ее исполнением певец открыл миру красоту и глубину казахской музыки. Он чувственно передал заложенный в ней глубокий смысл любви и трагедии как автора, так и своего народа, подвергавшегося репрессиям в 30-х годах ХХ века.

С этой композицией талантливый конкурсант из Казахстана познакомил китайскую публику в 7 туре конкурса « I am Singer». Исполнение сопровождалось музыкой инструментального ансамбля из 7 домбристов.

«Дайдидау» была восторженно встречена судьями конкурса и китайскими зрителями. На следующий год национальная композиция нашла горячие отклики у публики лондонского концерта, 2 сольных московских концертов, шоу «Арнау» на родине.

Однажды один корреспондент сказал, что Димаш сделал казахскую песню «Дайдидау» популярной, спросив : «Есть другая мечта?». На что певец с присущей ему скромностью ответил: «Нельзя сказать, что «Дайдидау» всемирно известна. Да, в некоторых странах ее слушают, но моя мечта еще не осуществилась. Поэтому, я буду стараться, чтоб она стала еще популярнее».

Как сообщалось ранее , в рамках большого тура ARNAU TOUR 2020 с 16 февраля по 4 апреля Димаш Кудайберген даст 11 концертов в Европе. Творчеством казахстанского исполнителя уже насладились в российских городах Краснодаре, Казани и Екатеринбурге.

В латвийской столице концерт состоится 7 марта на площадке «Арена Рига».

Впереди выступления певца в Москве, а также в Беларуси, Германии, Украине и Чехии.

Любое выступление Димаша Кудайбергена производит фурор. Голосовые возможности певца поистине уникальны, его вокальный диапазон составляет шесть октав Он завоевал популярность в Казахстане и в других странах в 2015 году, став обладателем Гран-при «Славянского базара в Витебске». Он также обладатель нескольких музыкальных наград, в том числе «Лучший азиатский певец» на 24-й музыкальной премии в Китае и «Самый популярный зарубежный певец» — на Tencent MTV Asia Golden Music Award. Кроме того, исполнитель получил казахстанскую национальную премию «Народный любимец года» в номинации «Артист эстрады».



