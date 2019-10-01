Фанаты столичного футбола верят в возрождение «Жениса»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичные поклонники футбола пытаются возродить свой любимый клуб – «Женис». И в акимате Нур-Султана услышали болельщиков. О МИА «Казинформ» со ссылкой на СИА «SPORTINFORM».

В 2014-м году трехкратный чемпион Казахстана «Женис» прекратил свое существование, клуб был ликвидирован. Но многотысячная армия болельщиков все эти 5 лет не теряла надежды на возрождение клуба со славной историей.

К тому же, не так давно завершивший карьеру известный голкипер Давид Лория пообещал фанатам, что сделает все возможное для встречи с властями города. Болельщики в социальных сетях устроили настоящую акцию, обращаясь к ним. С просьбой вернуть им «Женис» выступили известные футболисты из стран СНГ, звезды КВН и просто рядовые жители столицы.

В итоге, фанатов градоначальники услышали: в понедельник в акимат была приглашена активная группа движения во главе со своим предводителем – самым успешным воспитанником столичного футбола Давидом Лория.





Начальник управления культуры и спорта акимата Нур-Султана Нурлан Сыдыков внимательно выслушал пришедших и признался, что и акимату эта идея нравится. «Женис» - бренд столицы, и о его возрождении там тоже думают. Но вопрос необходимо всесторонне изучить, составить план и для этого была создана рабочая группа, в которую вошли заместитель Сыдыкова Берик Маржикпаев, бывшие игроки «Жениса» Давид Лория, Максим Жалмагамбетов, Игорь Павлюк и еще несколько человек. До конца октября рабочая группа должна представить проект по возрождению клуба.

Фото из социальных сетей: https://www.instagram.com/p/B3E8ZSyJ3vY/