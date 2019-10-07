Фанаты пытались сорвать матч между «Атырау» и «Кайсаром» в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ ­ - Во время футбольного матча 6 октября на Кубок Казахстана между командами «Атырау» и «Кайсар» (Кызылорда) на стадионе «Астана-Арена» в городе Нур-Султане некоторые фанаты пытались сорвать проведение матча. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.

Принятыми мерами сотрудниками полиции потасовка пресечена.

Департамент полиции предупреждает горожан и гостей столицы о том, что в массовых культурных и спортивных мероприятиях не нарушать общественный порядок, не поддаваться провокациям.

Согласно законодательству Республики Казахстан любые противоправные действия будут пресекаться и правонарушители будут привлекаться к ответственности.