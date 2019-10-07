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Фанаты пытались сорвать матч между «Атырау» и «Кайсаром» в Нур-Султане
7 Октября 2019 08:55
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во время футбольного матча 6 октября на Кубок Казахстана между командами «Атырау» и «Кайсар» (Кызылорда) на стадионе «Астана-Арена» в городе Нур-Султане некоторые фанаты пытались сорвать проведение матча. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.
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Принятыми мерами сотрудниками полиции потасовка пресечена.
Департамент полиции предупреждает горожан и гостей столицы о том, что в массовых культурных и спортивных мероприятиях не нарушать общественный порядок, не поддаваться провокациям.
Согласно законодательству Республики Казахстан любые противоправные действия будут пресекаться и правонарушители будут привлекаться к ответственности.
Ключевые слова: Нур-Султан, Атырауская область, Кызылординская область, Спорт,
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