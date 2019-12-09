Фанаты, флаги и цветы: Димаш Кудайберген прибыл в Нью-Йорк

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген прибыл в Нью-Йорк, где состоится его новое уникальное шоу Arnau tour ENVOY, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Международный аэропорт имени Джона Кеннеди на своем веку видел немало звездных личностей и ярких встреч. Но, пожалуй, впервые в стенах одной из самых крупных воздушных гаваней США с таким размахом встречали артиста из далекого Казахстана, сына Великой степи, сообщается на сайте dimashnews.com .





Борт, которым прибыл певец, с нетерпением ждали сотни фанатов. Среди поклонников его творчества – люди самых разных возрастов со всех уголков планеты. У многих в руках был казахстанский флаг и портрет Димаша. Возгласами восхищения и букетами цветов встретили они своего кумира.





Многие из них прилетели специально на концерт Димаша в Нью-Йорк, преодолев неблизкие расстояния. Почти все хотели сделать памятное фото с любимым артистом. Несмотря на усталость от многочасового перелета, Димаш нашел время для каждого.





Напомним, 10 декабря Димаш выступит с новым шоу Arnau tour ENVOY на легендарной арене Barclays Center в Нью-Йорке. Главная тема шоу – Космос и безграничность Вселенной. Также включены лучшие моменты концертной программы, с которой певец выступал этим летом в столице Казахстана. На шоу будут исполнены как старые хиты, так и новые произведения, которые создаются специально для этой программы. Димаш исполнит песни на казахском, английском, русском, китайском, французском и итальянском языках.

Отметим, продажи билетов были открыты 13 сентября, и за полтора месяца фанаты артиста выкупили все 7 тыс. билетов, причем 75% из них приобрели американцы. В связи с таким активным интересом и спросом со стороны поклонников Димаша к предстоящему концерту для продажи были открыты еще 2 тыс. мест в фан-зоне и дальних рядах.

Концерт, организованный Министерством культуры и спорта РК, обещает стать одним из самых ярких событий Дней культуры Казахстана в США. Необходимо отметить, что вся увлекательная программа шоу и завораживающие сценические образы артиста были разработаны молодой казахстанской командой профессионалов.







