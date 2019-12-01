Фанаты Димаша поделились собственным видением творчества казахстанского музыканта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Фанаты всемирно известного исполнителя Димаша Кудайберген поделились впечатлениями и собственным видением творчества казахстанского музыканта, передает dimashnews.

Перед концертом в Санкт-Петербурге более 250 фанатов певца приняли участие в специальной фан-встрече. Проведение таких фан-встреч является своего рода обычаем между поклонниками творчества артиста. Поклонники из Якутии поделились впечатлениями и собственным видением творчества казахстанского музыканта.

«В мире современного искусства и шоу-бизнеса очень много поверхностного и формального. Хочется чистоты, искренности. Эти качества мы видим в Димаше. Он настоящий. Искусство должно нести воспитательный смысл, прививать людям благородные качества. Мы, якуты, очень похожи с нашими братьями-казахами. Мы тоже тюрки. Есть некие параллели в культуре, традициях. И поэтому мы восхищаемся не только творчеством Димаша, но и его личностью, воспитанием, разносторонностью, кругозором. Мы восхищаемся тем, как он отзывается о своем народе, о своей стране, как он уважительно относится к своим фанатам. Димаш — человек, за которым хочется идти. Он объединяет нас, формируя своеобразный мост между народами и странами. Благодаря ему мы обзавелись друзьями из разных стран. Скажу на примере нашего фан-клуба — мы все люди из разных сфер, разного возраста, но благодаря Димашу мы путешествуем вместе. Мы посещаем все его концерты. И вот на днях прилетели на концерт в Санкт-Петербург. Как и сегодня, в рамках подобных поездок мы стремимся познакомить людей с нашей культурой, обычаями и традициям. Всегда приходим на концерты и фан-встречи в национальных костюмах или украшениях. Основатель нашего фан-клуба Елена Шишигина играет на якутском национальном инструменте — хомус. Таким образом мы хотим показать, что как истинные фанаты Димаша, так же как он транслируем миру нашу культуру», — отмечает Елена, представитель официального фан-клуба исполнителя в Республике Саха (Якутия).

Напомним, 29 ноября на сцене спортивно-концертного комплекса в Ледовом дворце прошел первый в культурной столице России концерт популярного казахстанского артиста Димаша Кудайбергена.