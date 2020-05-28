Фанаты Димаша Кудайбергена спели «Дайдидау» на казахском языке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На официальном YouTube-канале фан-клуба Димаша в США вышло видео, где фанаты, объединившись, исполнили песню казахстанского певца на его родном языке. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на dimashnews.com.

Как говорят американские фанаты, петь на казахском им было очень сложно, но, вместе с тем, интересно. Тем более, транслитерация, сделанная Кимберли Фальконе, значительно упростила процесс записи. Также некоторые Dears записали бэквокал и другие гармонии, чтобы придать песне глубину.

В целом, на создание ролика ушло более 100 часов. Начиная от конвертации видео Dears в MP3 формат до синхронизации их голосов с голосом Димаша. Изначально все фанаты спели песню целиком, а дальше эдиторы сделали разбивку текста, чтобы у каждого участника была строчка и каждый был включён.

В общей сложности, в хоре приняли участие 21 Dears из 7 штатов США и 4 других стран (Нидерланды, Канада, Колумбия, Индия).

Также были записаны видео с пожеланиям, в которых приняли участие 102 фаната из 21 штата США и 4 других стран (Аргентина, Бразилия, Канада, Нидерланды).

По словам администрации американского фан-клуба, все Dears получили огромное удовольствие от работы. Во время карантина они не только смогли поздравить Димаша, сделав ему приятное, но и хорошо провести время и получить море впечатлений при работе над совместным проектом.