Фанаты Димаша Кудайбергена исполнили песню «Самалтау» на украинском языке

КИЕВ. КАЗИНФОРМ - Украинские фанаты Димаша Кудайбергена перепели казахскую народную песню «Самалтау» на украинском языке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал посольства РК в Украине.

Димаш Кудайберген впервые в своем выступлении исполнил трогающую душу композицию «Самалтау» на закрытии международного кинофестиваля «Шелковый путь» 20 октября 2019 года в китайском городе Фучжоу.

Композиция с выступлением, исполненным музыкантами на казахском народном инструменте кобызе, создающем тревожную атмосферу – с тоскливым воем собак, криками птиц и шумом бескрайней степи переносит слушателей в далекую трагическую историю казахского народа.

Также песня прозвучала на онлайн концерте Димаша «Dimash Digital Show», который посмотрели зрители из 100 стран мира.

Песня настолько полюбилась зарубежным поклонникам Димаша, что её начали перепевать фанаты со всего мира.

Напомним, 17 января состоялось торжественное мероприятие, посвященное открытию недели празднования инаугурации президента США Джо Байдена. Во время мероприятия Димаш исполнил народную композицию «Самалтау».