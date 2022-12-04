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Фанатам ФК «Актобе» вручили серебряную медаль клуба

4 Декабря 2022, 12:15
Фанатам ФК «Актобе» вручили серебряную медаль клуба

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –Аким области Ералы Тугжанов вручил фанатам футзального клуба «Актобе» серебряную медаль клуба, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Ералы Тугжанов посетил матч 13-го тура чемпионата Казахстана по футзалу между «Актобе» и алматинским «Кайратом» во дворце спорта «Коныс». Упорная борьба завершилась победой алматинцев со счетом 4:6.

Ералы Тугжанов поддержал актюбинцев, выразив уверенность, что команду впереди ждут яркие победы. На данный момент футзальный клуб «Актобе» находится на четвёртом месте в чемпионате страны с 23 очками после 13-го тура.

В перерыве между таймами глава региона встретился с членами фандвижения «13 сектор». Ералы Тугжанов выразил фанатам признательность за горячую поддержку ФК «Актобе» и передал им серебряную медаль, завоёванную клубом.

В текущем году ФК «Актобе» впервые за последние 7 лет завоевал медали чемпионата РК, став серебряным призером. Е.Тугжанов отметил, что в этой победе есть несомненная заслуга болельщиков.



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