Фан-клуб Димаша Кудайбергена отметил трехлетие в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - В Нью-Йорке отметили 3-летие фан-клуба Димаша Кудайбергена, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

В центре Манхэттена развевался казахстанский флаг, и звучали мелодии Страны Великой степи. Американские поклонники нашего прославленного певца приготовили специальные кулинарные сюрпризы в честь своего кумира и его родины.

День и ночь японка Норико Брунел пекла эти ароматные и красочные кексы. На них отражены казахские узоры и образ самого виновника праздничного торжества – Димаша Кудайбергена. За 30 лет жизни в Нью-Йорке она впервые так увлечена культурой другого континента. Таким образом, представители фан-клуба старались выразить свою признательность нашему звездному соотечественнику.

«Однажды кто-то из пользователей разместил в «Фэйсбуке» песню S.O.S. в исполнении Димаша. Как прекрасно, подумала я, поразившись голосу, стилю. А замужем я за французом, и мне захотелось, чтобы он прослушал эту французскую песню. И за то время, пока мы наслаждались ею, я, при сидящем рядом супруге, буквально влюбилась в Димаша. Мы, члены «Международного клуба фанатов Димаша Кудайберегена» - DKIFC, а также принадлежим к «Dimash USA», и когда Димаш прилетает сюда, мы стараемся поддержать его и делаем все, чтобы больше ньюйоркцев узнали о нем», - сказал член фан-клуба Димаша в США Норико Брунел.

Создавая три года назад клуб фанатов Димаша Кудайбергена в США, его участники решили непременно посетить Казахстан. И многие уже побывали в Нур-Султане и Алматы. Среди них Таня Янг. Она родилась в Южной Африке и долгие годы живет в Нью-Йорке.

«Ваша столица Нур-Султан оказалась для меня уникальным и футуристическим местом, непохожим на другие, выделяясь своей архитектурой, чистотой, большими пространствами. Я знаю, что Димаш любит пить чай в Казахстане с такой выпечкой. Это своеобразная культура чаепития. Поэтому мы поддерживаем чайную традицию Димаша. Я испекла эти печенья с цифрами и добавила их к капкейкам Норико. Моя любимая песня в исполнении Димаша – это «Незабываемый день», а из русскоязычных – «Любовь, похожая на сон». Это результат прекрасного творческого сотрудничества. Конечно же, нравится «Дайдидау», - сказала жительница Нью-Йорка Таня Янг.

Американка Челси Димонд стала фанатом Димаша в марте 2018 года. С тех пор она исполняет его песни и выучила казахский язык.

«Мы стали фанатами Димаша с марта 2018 года, увидев его на канале Youtube. И он открыл для меня Казахстан, о котором, к моему смущению, ничего раньше не знала. Теперь я полюбила вашу страну! Махаббат бер маған, тағдыр, жүректі қозғаған. Жанымды жалынға орап, үзілмей маздаған. Махаббат бер маған, тағдыр, махаббат бер маған. Ешқашан, ешкімде, еш кез болмаған», - сказала представитель фан-клуба в Нью-Йорке Челси Димонд.

Казалось, весь накопленный музыкальным миром опыт консолидировался в этом молодом человеке, рассказывает Эми Цей из Гонконга. Она выросла в Нью-Йорке и не ожидала, что место американских певцов в ее сердце завоюет казахстанский маэстро.

«Находясь под глубоким впечатлением, наблюдала, как он рос, сильнее звучал его голос, и как Димаш набирал столько фанатов по всей планете. Ведь, мало кто из артистов быстро достиг такого, даже, позволю сказать, «Битлз». Конечно, «Битлз» велик, но в предстоящие пару лет Димаш сможет приблизиться к ним, уверена. Все обожают его, и, также как и «Битлз», Димаш всегда будет в окружении своих почитателей», - сказала жительница Нью-Йорка Эми Цей.

«Димаш выделяется на фоне всех других певцов. Нет никого похожего на него и, наверное, никогда и не будет. Таковы мои впечатления, говорю это от души и сердца», - сказал житель Бруклина Дэннис.

Вечер в Нью-Йорке в честь нашего Димаша затянулся надолго, и поклонники его творчества, которых соединил этот мегаполис, никак не хотели расставаться. Они словно ждали, что неожиданно распахнется дверь, и на чай с кексами заглянет их кумир.