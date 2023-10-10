Фальшивомонетчики задержаны в Алматинской области

Досудебное расследование по факту хранения и сбыта поддельных долларов США начато департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Установлено, что двое лиц сбывали поддельные доллары по цене 15 тысяч тенге за 100-долларовую купюру.

При очередном сбыте подозреваемые лица задержаны, в ходе проведенных обысков обнаружены и изъяты 6,5 тысяч фальшивых долларов.

В отношении виновных лиц избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.