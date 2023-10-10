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    10:30, 10 Октябрь 2023 | GMT +6

    Фальшивомонетчики задержаны в Алматинской области

    доллары
    Фото: Kazinform

    Досудебное расследование по факту хранения и сбыта поддельных долларов США начато департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу АФМ.

    Установлено, что двое лиц сбывали поддельные доллары по цене 15 тысяч тенге за 100-долларовую купюру.

    При очередном сбыте подозреваемые лица задержаны, в ходе проведенных обысков обнаружены и изъяты 6,5 тысяч фальшивых долларов.

    В отношении виновных лиц избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

     

    Теги:
    Доллар Алматинская область
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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