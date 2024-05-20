Фальшивые турпутевки начали массово продавать в России

В частности авиакомпанией NordStar выявлен факт продажи авиабилетов на несуществующие рейсы на нескольких агентских ресурсах, включая сайты aviakassa.com и mego.travel.

— По предложениям на этих сайтах продавались билеты на рейсы из Москвы, Петербурга и Перми в Сочи, а также обратно на предстоящий летний сезон.



Представителями авиакомпании отмечается, что NordStar не имеет договорных отношений с указанными агентствами и не планирует выполнять рейсы по указанным маршрутам в летний период, — говорится в сообщении.