Фальшивые турпутевки начали массово продавать в России
В России мошенники начали массово продавать россиянам фальшивые турпутёвки. Об этом сообщила пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД, передает агентство Kazinform.
В частности авиакомпанией NordStar выявлен факт продажи авиабилетов на несуществующие рейсы на нескольких агентских ресурсах, включая сайты aviakassa.com и mego.travel.
— По предложениям на этих сайтах продавались билеты на рейсы из Москвы, Петербурга и Перми в Сочи, а также обратно на предстоящий летний сезон.
Представителями авиакомпании отмечается, что NordStar не имеет договорных отношений с указанными агентствами и не планирует выполнять рейсы по указанным маршрутам в летний период, — говорится в сообщении.