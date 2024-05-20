РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:52, 19 Май 2024 | GMT +6

    Фальшивые турпутевки начали массово продавать в России

    туризм, турпутевки
    Фото: freepik.com

    В России мошенники начали массово продавать россиянам фальшивые турпутёвки. Об этом сообщила пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД, передает агентство Kazinform.

    В частности авиакомпанией NordStar выявлен факт продажи авиабилетов на несуществующие рейсы на нескольких агентских ресурсах, включая сайты aviakassa.com и mego.travel.

    — По предложениям на этих сайтах продавались билеты на рейсы из Москвы, Петербурга и Перми в Сочи, а также обратно на предстоящий летний сезон.

    Представителями авиакомпании отмечается, что NordStar не имеет договорных отношений с указанными агентствами и не планирует выполнять рейсы по указанным маршрутам в летний период, — говорится в сообщении.

    Теги:
    Туризм Мошенничество Мировые новости Россия
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!