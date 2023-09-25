Фальшивые доллары сбывал житель Мангистауской области

Преступная деятельность по сбыту поддельных денежных купюр пресечена в Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.

Задержанный занимался сбытом поддельных денежных купюр номиналом 50 долларов США. В ходе проведения контрольного закупа зафиксирован факт реализации путем продажи поддельных денежных купюр. Изъяты фальшивые деньги в общей сумме 3850 долларов.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. В отношении фигуранта санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению причастности других лиц к противоправной деятельности.

Расследование продолжается. Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит, отметили в ведомстве.