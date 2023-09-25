РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:20, 25 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Фальшивые доллары сбывал житель Мангистауской области

    Фальшивые доллары сбывал житель Мангистауской области
    Фото: из открытых источников

    Преступная деятельность по сбыту поддельных денежных купюр пресечена в Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.

    Задержанный занимался сбытом поддельных денежных купюр номиналом 50 долларов США. В ходе проведения контрольного закупа зафиксирован факт реализации путем продажи поддельных денежных купюр. Изъяты фальшивые деньги в общей сумме 3850 долларов.

    В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. В отношении фигуранта санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению причастности других лиц к противоправной деятельности.

    Расследование продолжается. Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит, отметили в ведомстве.

    Теги:
    Мангистауская область Борьба с преступностью Криминал
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:20
    Рост гепатита А зафиксировали в Акмолинской области
    Сегодня, 20:00
    Парковка подорожает в аэропорту Астаны
    Сегодня, 19:44
    «Барыс» в четвертый раз за сезон проиграл «Сибири»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!