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Фалангу пальца оторвало ребенку в одном из частных детсадов Атырау

Автор:  
Виктор Сутягин
26 Июня 2023, 18:51
Фалангу пальца оторвало ребенку в одном из частных детсадов Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Фалангу пальца оторвало ребенку в одном из частных детских садов в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Происшествие случилось сегодня в одном из частных детских дошкольных учреждений. По словам сотрудников детсада, доставивших девочку в возрасте 3,5 лет в областную детскую больницу, она каталась на веревочных качелях.

«Девочке оказана вся необходимая помощь. Диагноз: открытая рана пальца с повреждением ногтевой пластинки. Ребенка осмотрел травматолог-ортопед, сделана

рентгенография пальца, проведена хирургическая обработка раны, анестезия инфильтративная. Травматический отрыв дистальной фаланги безымянного пальца левой руки», - сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.


Атырауская область   Происшествия   Атырау  
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