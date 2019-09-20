Фальсификаты, сальмонелла, чужеродные ДНК – что находят в продуктах санврачи СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области прошло выездное заседание Общественной приемной по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии с участием члена коллегии по конкуренции и монопольному регулированию ЕЭК от Казахстана Серика Жумангарина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На встрече с предпринимателями обсуждали проблемы, с которыми они сталкиваются на внешнем и внутреннем рынке. С. Жумангарин отметил, что формируется так называемая «корзина препятствий» - вопросы, мешающие предпринимательской деятельности, – и готовятся предложения для их решения.

Говорили на заседании и о результатах мониторинга безопасности продукции – и импортированной, и произведенной в регионе. Заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг области Татьяна Горлова рассказала, что в этом году мониторинг провели на 170 предприятиях торговли.

«В 2019 году на закуп выделили 5,7 млн тенге. На эти деньги для мониторинга закупают продукцию в магазинах и на рынках города и районов области. Это позволяет исключить обвинение специалистов в предвзятости – покупают то, что приобретают обычные потребители. Закупили и исследовали 3154 образца пищевой продукции и товаров промышленной группы. Из них 577, или 18,3%, образцов не соответствовали требованиям технических регламентов. В среднем по РК эта цифра составляет 17,3%», - сказала Т. Горлова.

По ее словам, продукция казахстанских производителей не соответствовала техрегламентам в 17,3% исследованных проб. В этом году увеличилось количество несоответствующей продукции стран ЕАЭС - с 8,6% до 16%.

Из 577 несоответствующих проб основная доля не соответствовала по маркировке – 75,5%, по микробиологическим – 6,6%, по физико-химическим – 5,4%, обман потребителя (обнаружение несоответствия по жирно-кислотному составу, чаще всего в жировой и молочной продукции, и по наличию чужеродных ДНК) – 4,3%, по показателям безопасности (антибиотики, нитрит натрия, нитраты) – 3,6%, по токсикологии (в основном, игрушки) – 2% и по органолептическим показателям – 2,6%.

Т. Горлова отметила, что основную массу отбора составляют пробы пищевых продуктов. За 2019 год отобрали больше двух тысяч проб. Из них не соответствовали требованиям техрегламента – 17,1%. Тогда как в 2018 году таких было всего 7%. Наиболее высокий удельный вес нестандартной продукции приходится на рыбу и рыбную продукцию, мясо птицы и птицепродукцию, мясо, мясную продукцию, молоко и молочную продукцию.

«Были выявлены факты фальсификации продукции. В молочных продуктах обнаружено несоответствие жирно-кислотного состава – в 6 пробах из 18 исследованных. Можно сказать о том, что каждая третья проба фальсифицирована, поскольку содержит ненатуральные жировые компоненты. Фактически, под видом сливочного масла реализуются спреды, которые в комплексе содержат пальмовое масло. Такие пробы выявлены у российских производителей – 3 пробы. Есть такой производитель в Северо-Казахстанской области. И даже импортная продукция – масло «Крестьянское» 72% жирности с торговой маркой «President», производитель Франция», - проинформировала Т. Горлова.

Она добавила, что с прошлого года ситуация не изменилась и призвала потребителей чаще обращаться к сайту Комитета, где есть перечень нестандартной продукции и список производителей, которые неоднократно замечались в производстве фальсификата.

«Проведено 111 исследований на определение видовой принадлежности и идентификации ДНК животных – свиньи, курицы, говядины. Из них 39 проб не соответствовали по видовой принадлежности. Заявленная как говяжья тушенка содержала ДНК свинины. Даже если продукт заявлен как выполненный исключительно из птицы (есть такие рулеты российского производства, была продукция из Кыргызстана) он содержит ДНК свиньи. То есть производитель не понимает, что если он пишет в составе только говядину, то должен обеспечить чистоту производства. И для выпуска продукции халал должна быть выделена отдельная линия. Это модный тренд, многие заявляют свою продукцию такой. Но отсутствие отдельной линии, разделочного оборудования не обеспечивает режима производства, и продукция «загрязняется» ДНК, или же в состав вносят животный жир, который является свиным», - отметила Т. Горлова.

Тревожит санврачей обнаружение остаточного количества антибиотиков – левомецитина – в животной продукции. Особенно это относится к птице.

«Понятно, что на птицефабрике массово применяют антибиотики. В последнее время мы стали выявлять значительное превышение содержания антибиотиков в мясе птицы и мясной продукции производства России. Буквально последние 2 года тенденция нарастает, и мы находим по 10-12 проб с антибиотиками. Мы ведь делаем случайную выборку. Получается, что на рынке ее достаточно много. А это аллергизация детей, отсутствие потом воздействия антибиотиков при лечении инфекций – в дальнейшем для генотипа человека в этих остатках-токсикантах ничего хорошего нет», - добавила Т. Горлова.

Высеивают специалисты лабораторий и сальмонеллу в мясе птицы и казахстанского, и российского производства.

Из 1145 образцов непродовольственных товаров не соответствовали требованиям техрегламентов 233, или каждая пятая проба. В прошлом году таких товаров было меньше – 15,3%. Наибольшую обеспокоенность специалистов вызывает несоответствие детских игрушек. В 11 пробах обнаружили несоответствие по токсикологическим показателям, в 73 - по маркировке. Преобладают такие игрушки из Китая. Есть несоответствующие из России, Украины и других стран.

«Сравнительный анализ показывает, что наибольший процент всей непродовольственной продукции, обращаемой на внутреннем рынке региона, приходится по совокупности на долю государств-членов ЕАЭС - 59%. Продукция отечественных производителей – 19,8%, других стран – 21%. По результатам мониторинга за 8 месяцев составили на предпринимателей за реализацию опасной в эпидемиологическом плане продукции, отсутствие документов, подтверждающих безопасность, 24 протокола на общую сумму более 1 млн тенге. 8 материалов по фактам фальсификации и обмана потребителей передали для исполнения в департамент полиции», - сообщила Т. Горлова.

Санврачи считают, что проблемными вопросами по-прежнему остаются высокий процент продукции, не отвечающий требованиям техрегламентов ЕАЭС по маркировке и отсутствие механизма вывода этой продукции из оборота.

«Фактически мы говорим с торговыми сетями, предпринимателями, что должен быть организован жесткий контроль, чтобы эта продукция не выходила на рынки. И тогда эта проблема может быть решена. Необходимо повышать меру ответственности производителей», - уверена Т. Горлова.

Еще одна проблема – систематические поставки на территорию области небезопасной для здоровья и жизни населения продукции. Говорила Т. Горлова и о невозможности проведения специсследований и, как следствие, отсутствие возможности принять оперативные меры по изъятию и уничтожению опасной продукции.

«Специфика исследований такова, что микробы быстрее расти не заставишь. Есть нормативные 5 суток, после которых выдается результат. Получается постфактум. Этой продукции, как правило, нет. Она либо реализована и съедена, либо предприниматель сам вывел ее из оборота. Бизнесмены четко знают, что если идут на внеплановую проверку, значит, выявлена несоответствующая продукция. Мы считаем, что должна развиваться наша лабораторная база, чтобы эксперты, выходя на проверку, могли на месте с помощью экспресс-методов провести испытание и принять решение о пригодности или непригодности продукции. Нужно разработать такой механизм изъятия продукции из торговой сети при выявлении ее опасности, чтобы тут же она была заактирована или самим владельцем, или нашей комиссией должен быть прекращен ее оборот», - подчеркнула Т. Горлова

Путями решения проблем санврачи считают повышение ответственности производителей за неисполнение требований технических регламентов и выпуск продукции, предоставляющей угрозу жизни и здоровья населения, умышленную фальсификацию продукции. Предлагают санврачи создать единый реестр недобросовестных производителей. Потребитель должен знать и выбирать безопасную продукцию.