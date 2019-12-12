Фальшивые сотрудники ЦОН - казахстанцев предупредили о новых схемах мошенничества

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня на брифинге в Агентстве по противодействию коррупции РК глава госкорпорации «Правительство для граждан» Асемгуль Балташева рассказала, к каким уловкам прибегают злоумышленники для получения наживы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

Так, в Павлодаре злоумышленники, представляясь сотрудниками ЦОН, запугивали граждан блокировкой ИИН при неуплате якобы имеющейся задолженности по кредитам. Делали они это разными способами: от сообщений в социальных сетях до звонков на личные мобильные телефоны павлодарцев. Они сообщали номер карты, куда нужно было перечислить указанную ими сумму.

«Сотрудники госкорпорации не звонят гражданам и тем более не могут заблокировать ИИН», - предупредила Балташева. Немного отличается схема мошенничества, жертвой которой чуть не стал житель Карагандинской области. Там, представляясь сотрудниками ЦОН, звонят гражданам и сообщают, что подошла их очередь на арендное жилье в столице. Для большей убедительности гражданам даже скидывают фото некоего документа. Однако получить квартиру можно будет только после оплаты задолженности. При этом, не уточняя, что именно за задолженность. «Госкорпорация не владеет информацией о жилищной программе, которая упоминается в документе, и не занимаемся оповещением граждан о ней. Мы предполагаем, что это очередная схема мошенничества, цель которой завладеть денежными средствами доверчивых граждан любыми путями», - рассказала глава Правительства для граждан. Также Балташева призвала казахстанцев быть более бдительными, не поддаваться на уговоры и при таких ситуациях сразу же обращаться в правоохранительные органы.