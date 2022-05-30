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Фальшивые счета-фактуры на 2 млрд тенге выписали в Карагандинской области
30 Мая 2022 17:00

Фальшивые счета-фактуры на 2 млрд тенге выписали в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области изобличили преступную группу, которая занималась выпиской фиктивных счетов-фактур. Для этого мошенники создали 7 несуществующих компаний, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе работ по противодействию теневой экономики территориальный департамент Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области выявил организованную преступную группировку, которая выписывала фиктивные счет-фактуры без фактического выполнения работ.

«Для реализации преступного умысла образовано 7 фиктивных компаний, общий оборот которых в период с 2018 по 2021 годы превысил 2 млрд тенге. В результате чего в государственный бюджет не поступило более 300 млн тенге в виде налогов», - сообщили в пресс-службе АФМ.

На данный момент расследование уголовного дела завершено и направлено в суд. Под стражу взяли организатора ОПГ.

Автор:
Корреспондент
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