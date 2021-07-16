Фальшивые купюры на миллион тенге выявил Нацбанк с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Национальном банке РК рассказали о выявленных поддельных денежных знаках за I полугодие 2021 года, передает МИА «Казинформ».

«За первые шесть месяцев 2021 года Национальным банком и банками второго уровня выявлено 336 поддельных денежных знаков (333 банкноты и 3 монеты) на сумму более 1 млн тенге. За тот же период прошлого года обнаружено 390 таких банкнот. Чаще всего подделывают купюры номиналом 2 000 и 5 000 тенге – 65% и 19% от общего объема. Оставшиеся 16% приходятся на банкноты и монеты других номиналов. Больше всего фальшивых денег выявлено в Алматы (228) и в Нур-Султане (43)», - сообщил начальник управления экспертизы банкнот и монет департамента наличного денежного обращения НБ РК Аскат Мукамадиев.

По его словам, фальшивомонетчики в основном имитируют визуальные защитные элементы. На первый взгляд они могут быть идентичными, но рассмотрев банкноту внимательно можно определить подделку.

«Подлинные банкноты отличаются четкими изображениями, имеют водяной знак в виде мифической птицы самрук, номинала, а также защитную нить, которые отчетливо видны на просвет. Подробнее с информацией о том, как отличить подлинные деньги от фальшивых можно ознакомиться на сайте Национального банка Казахстана», - резюмировал Аскат Мукамадиев.